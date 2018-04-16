Орден нашли и покажут людям. Мэрия передаст награду в краеведческий музей

Ставрополь — орденоносец. Точнее, был таковым. «АиФ-СК» в № 12 уже писал о том, что орден Октябрьской Революции, который город получил в 1977 году, отыскать не удалось. Ни в мэрии, ни в правительстве, ни в краеведческом музее, ни в архиве вразумительных ответов о местонахождении награды получить не удалось. Но после публикации материала о пропаже, ситуация поменялась коренным образом.

За семью печатями

Как выяснилось, последнюю четверть века орден пролежал в каком-то сейфе. В каком именно, представители администрации не уточнили. Но, судя по тому, что даже после официальных запросов никто не смог сказать, где находится награда, место хранения было очень надёжным и, возможно, даже секретным.

Однако резонанс, вызванный нашей публикацией, заставил чиновников отыскать его и предъявить озадаченным журналистам. Где (или у кого?) хранился орден, осталось загадкой.

Без ответа остался и вопрос о местонахождении уникального знамени, на которое в мае 1978 года секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов прикрепил орден. Как мы уже писали, флаг шили специально под высокую государственную награду. Это было бархатное полотно с портретом Ленина и надписью.

Долгие годы знамя с орденом стояло в стеклянной витрине горкома партии на проспекте Карла Маркса . Но его нынешняя судьба неизвестна. А вот орден нашли и журналистам показали. Лежит на синей подушечке в наградной коробке. Серебро чуть потемнело, и слегка потускнел на нём золотой символ СССР — серп и молот. На обратной стороне награды выбит номер — 53030.

По словам руководителя архивного отдела Елены Зайцевой, помимо ордена в сейфе лежали ещё пять дипломов, которыми в разные годы награждало Ставрополь правительство СССР.

Теперь эти сокровища отыскались. Более того, возможно, ценную награду скоро смогут увидеть все желающие. «Сейчас стоит вопрос о передаче ордена в Ставропольский краеведческий музей», — заявил и.о. руководителя пресс-службы администрации Сергей Зеленин.

Посуда из чугуна в подарок

200-летие Ставрополя жителям города запомнилось не только высокой наградой. «Каждый производственный коллектив должен был внести свою лепту в празднование юбилея, — вспоминает Алексей Инжиевский, первый секретарь горкома компартии, выступавший знаменосцем на церемонии. — Завод „Красный металлист“, у которого был чугунно-литейный цех, решил выпустить набор чугунной эмалированной посуды. „Электроавтоматика“ — юбилейные электровентиляторы. Даже ликёро-водочный завод готовил напиток, который соответствовал дате. Мы долго благоустраивали сам город. Реконструировали троллейбусный парк».

«Михаил Суслов высоко оценил темпы промышленного и экономического роста краевого центра, а кроме того, заметил, что в Ставрополе появились новые кварталы, прекрасные здания краевой библиотеки, драмтеатра, Дворца культуры имени Гагарина, цирка, кинотеатров, — говорит Елена Зайцева . — Это уже наша история. Тогда никто не мог представить, что пройдёт всего 14 лет и не будет ни СССР, ни КПСС, ни пятилеток, и наша жизнь изменится до неузнаваемости».

Мемориальная версия вручённого Ставрополю тогда ордена установлена в центре города, на площади Ленина. Ещё одна увеличенная копия награды находится на втором этаже администрации Ставрополя. А в зале заседаний, под потолком, надписи обо всех достижениях города, включая главную награду от руководства СССР.