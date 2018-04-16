«Виртуозы Москвы» и Валерий Гергиев поздравят Мурманскую область с юбилеем

МУРМАНСК, 16 апреля. / ТАСС /. Концерты оркестра под руководством Валерия Гергиева и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» состоятся в столице Заполярья в честь 80-летия Мурманской области. Об этом сообщила в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона заместитель председателя областного комитета по культуре и искусству Ирина Лисовая.

"Главные события в честь юбилея пройдут в апреле и мае. 29 апреля в областной филармонии состоится концерт Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева, 11-12 мая пройдет концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», — сказала Лисовая.

Всего в рамках юбилея запланировано более 100 мероприятий, которые состоятся в городах области. Самыми масштабными станут театрализованный концерт «Процветай, наш Кольский край!». Концертная программа включает поздравительные визитные карточки от каждого муниципалитета региона.

Свой возраст Мурманская область отсчитывает от 28 мая 1938 года, когда был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Мурманской области». До 13 июня 1921 года эта территория называлась Александровский уезд и почти 2 века входила в состав Архангельской губернии. После этой даты она была преобразована в Мурманскую губернию с центром в городе Мурманске, а с 1 августа 1927 года — в Мурманский округ в составе Ленинградской области.