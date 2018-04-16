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Творческие ставропольцы провели выходной в парке Победы
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Творческие ставропольцы провели выходной в парке Победы 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Горожане посетили весенний арт-базар в воскресенье 15 апреля в ставропольском парке Победы.
Мастерицы и ремесленники Ставрополя привезли на ярмарку свои изделия ручной работы. Прежде в подобных арт-базарах участвовали преимущественно любители «хэнд-мейда», но теперь за дело взялись профессионалы. Горожанам предложили уходовую и декоративную косметику из натуральных и экологичных ингредиентов, украшения из титана, серебра, мельхиора и ювелирной смолы, дизайнерскую керамику, крафтовые медовые напитки, китайские чаи и вегетарианские сладости.
Рядом с прилавками проводились мастер-классы по капоэйре, битбоксу, гончарному делу, китайской живописи и актёрскому мастерству. Со сцены гостей развлекал диджей, танцоры и жонглёры, а неподалёку расположился небольшой лекторий с проектором и маркерной доской. Там провели беседы о градостроительстве, урбанистике и психологии.
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