Творческие ставропольцы провели выходной в парке Победы

Горожане посетили весенний арт-базар в воскресенье 15 апреля в ставропольском парке Победы.

Мастерицы и ремесленники Ставрополя привезли на ярмарку свои изделия ручной работы. Прежде в подобных арт-базарах участвовали преимущественно любители «хэнд-мейда», но теперь за дело взялись профессионалы. Горожанам предложили уходовую и декоративную косметику из натуральных и экологичных ингредиентов, украшения из титана, серебра, мельхиора и ювелирной смолы, дизайнерскую керамику, крафтовые медовые напитки, китайские чаи и вегетарианские сладости.

Рядом с прилавками проводились мастер-классы по капоэйре, битбоксу, гончарному делу, китайской живописи и актёрскому мастерству. Со сцены гостей развлекал диджей, танцоры и жонглёры, а неподалёку расположился небольшой лекторий с проектором и маркерной доской. Там провели беседы о градостроительстве, урбанистике и психологии.