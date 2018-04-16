Сотрудники Дворца творчества имени Гайдара приняли участие в субботнике на территории Текстильщиков

Руководители и специалисты Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара приняли участие в общегородском субботнике, который прошел на территории района Текстильщики. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко

— Территория Дворца творчества обширная, уборку решили начать с части, прилегающей к улице. В этот яркий солнечный день особенно чувствовалась весна, а под слоем листьев уже проглядывала зеленая трава, — отметила Анна Бондаренко.

Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)