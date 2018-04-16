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Сотрудники детской библиотеки №104 приняли участие в субботнике на территории Рязанского района
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Сотрудники детской библиотеки №104 приняли участие в субботнике на территории Рязанского района 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Специалисты центральной детской библиотеки №104, которая расположена в Рязанском районе, приняли участие в общегородском субботнике. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.
— Как радуют нас, городских жителей, чистые дорожки, аккуратные газоны, благоустроенные дворы и площадки. И все это делается не мановением волшебной палочки, а чьими-то заботливыми руками. Сегодня мы приняли участие в субботнике: облагораживали территорию, убирали, подметали, мыли окна, — сказала Анастасия Лунева.
Напомним, что детская библиотека №104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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