Детский сад в ЖК «Испанские кварталы» в ТиНАО могут ввести в эксплуатацию осенью 2018 г.

Детский сад на 220 мест в жилом комплексе «Испанские кварталы» в ТиНАО могут ввести в эксплуатацию осенью 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.

«Детский сад в ЖК «Испанские кварталы» (ТиНАО) строится активно, более половины необходимых строительно-монтажных работ уже выполнено. Строительство ведется полностью за счет инвестора (ГК «А101») и в строгом соответствии с производственным графиком. Объем инвестиций в проект составит порядка 220 млн руб. Ввод в эксплуатацию этого детского сода запланирован на осень текущего года», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.

В пресс-службе пояснили, что это будет первый детский сад в жилом комплексе «Испанские кварталы». Он рассчитан на 220 мест для девяти детских групп. Отдельно стоящее двухэтажное здание площадью около 2,5 тыс. кв. м имеет изогнутую форму. Сочетание необычной формы и ярких элементов на фасадах делает здание легко узнаваемым.

«Детский сад располагается на территории одного из кварталов ЖК «Испанские кварталы», во внутренние дворы которых запрещен проезд личного автотранспорта, что повышает доступность детского учреждения и безопасность маршрутов родителей и детей. ДОУ строится в полном соответствии с современными требованиями и государственными стандартами. Здесь, в частности, появится кухня полного цикла, которая обеспечит воспитанников качественным и разнообразным питанием, отдельные спальни и обеденные комнаты для каждой группы, раздевалки, санузлы», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что за здоровьем и развитием детей будут следить не только квалифицированные воспитатели, но и врач-педиатр, в распоряжении которого также будет отдельный процедурный кабинет, а также логопед и психолог.

«У воспитанников будет все необходимое для всестороннего развития — развивающие игрушки для всех возрастов, безопасный спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и все необходимое для творчества. В здании предусмотрены отдельные групповые комнаты для различных занятий, помещения для кружков, физкультурные и музыкальные классы. Детский сад полностью оборудован всем необходимым для инклюзивного образования. Так, маршруты передвижения по зданию организованы с учетом потребностей маломобильных людей. Вход в здание расположен на одном уровне с землей, а внутри для перемещения между этажами предусмотрены подъемные механизмы. Специальное оборудование установлено и в санузлах», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что стены во всех помещениях украсят рисунки испанской тематики — здесь можно будет увидеть природу этой страны, красивые замки и даже Дон Кихота с Санчо Пансой. Искусственное освещение комнат устроено так, чтобы уровень освещенности помещений всегда оставался оптимальным для детских глаз.

«Территория при садике станет настоящим оазисом детства. Большая ее часть отведена под деревца, неопасные виды кустарников, мягкую траву и цветочные клумбы. Между живописными зелеными зонами разместятся девяит детских площадок с яркими, непохожими друг на друга домиками, песочницами, лабиринтами и большими крытыми верандами, каждая из которых вместит до 25 детей. Такое сочетание поможет создать комфортную позитивную атмосферу», — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента девелопмента ГК «А101» Андрея Фетисова

В пресс-службе заметили, что после ввода детского сада в эксплуатацию, который запланирован на III квартал 2018 г., начнется процесс его передачи на баланс города, а затем — набор детей в группы и начало занятий.