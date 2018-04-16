Москомэкспертиза согласовала проект строительства детского сада на 220 мест в составе ЖК в ТиНАО

Коммунарка в ТиНАО, сообщили в пресс-службе столичного комитета.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Дошкольная образовательная организация на 220 мест» по адресу: вблизи пос. Коммунарка, кадастровый номер земельного участка 77:17:0000000:9878 (уч. 37 ППТ 2-3), поселение Сосенское, Новомосковский административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, двухэтажное здание будет рассчитано на девять групп для детей от трех до семи лет.

«Групповые ячейки запроектированы отдельными блоками. В составе групповых ячеек предусмотрены раздевалки, групповые, спальни, буфеты и санузлы. Групповая и спальня в составе групповых ячеек отделены трансформируемыми перегородками и объединяются в единое пространство в период бодрствования детей. Раздевалки оборудованы шкафами, обеспечивающими просушку верхней одежды и обуви детей. В составе специализированных помещений детского сада появятся музыкальный и физкультурный залы, помещение для проведения занятий в кружках», — уточнили в пресс-службе.

В Москомэкспертизе отметили, что также в дошкольном учреждении предусмотрен медицинский блок с кабинетом врача и процедурной, а также кабинеты логопеда и психолога.

«Проект предполагает создание условий для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения с системой средств информационной поддержки на всех путях движения по участку к входам и по территории детского сада. Входы в здание будут выполнены с планировочной отметки земли. Поверхности входных зон выполняются из материалов, не допускающих скольжения. Дверные проемы в здании не имеют порога. Связь по этажам обеспечивается как с помощью лифта грузоподъемностью 630 кг, так и с помощью лестничных клеток», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на территории дошкольного образовательного учреждения появятся девять детских игровых площадок с теневыми навесами и спортивная площадка с покрытиями из резиновой крошки и посевом трав по георешетке. В рамках благоустройства будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники. Также будут установлены малые архитектурные формы и наружное освещение.