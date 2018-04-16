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Луноход, космонавт и 108 минут футбола: грандиозный праздник для детей прошел в Химках
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Луноход, космонавт и 108 минут футбола: грандиозный праздник для детей прошел в Химках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На территории подмосковных Химок стартовала масштабная развлекательная программа под названием «Дети и космос». Различные тематические мероприятия проходят на четырех площадках городского округа, центральной традиционно стал парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого.
Посетили парк и стали участниками различных мероприятий уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, глава городского округа Дмитрий Волошин, генеральный директор НПО им. С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский, российский космонавт-испытатель отряда Цента подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Иван Вагнер, председатель Совета депутатов муниципалитета Александр Дряннов. Участие в праздничных мероприятиях в парке приняли порядка 2 500 жителей.
Праздничные мероприятия под названием «Дети и космос» прошли в разных микрорайонах Химок. Главной площадкой и самым массовым местом гуляний стал парк имени Л. Н. Толстого. Здесь для юных химчан организовали развлекательную программу. Для гостей парка создали специальную аллею космоса — выставку, в состав которой вошли модели космических объектов и луноход. Космические аппараты, которые вошли в состав экспозиции сконструированы и произведены на предприятиях Химок. Поздравил гостей парка также глава Химок Дмитрий Волошин.
Все космонавты России знают Химки, где создаются современные космические комплексы и системы. Отрадно, что у нас на предприятиях работают целые династии, передавая свой опыт из поколения в поколение. Наша самая главная ценность — это дети. Мы должны сделать все, чтобы они гармонично развивались, получали качественное образование и узнавали новое. Поэтому сегодня мы решили устроить необычный праздник для маленьких химчан — «Дети и космос». Я хочу пожалеть ребятам никогда не останавливаться на достигнутых успехах и всегда уверенно продолжать свой путь к интересным познаниям
— Дмитрий Волошин, глава городского округа Химки.
Также, посетил праздник в Химках космонавт-испытатель отряда Цента подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Иван Вагнер.
Такие мероприятия — отличный шанс рассказать ребятам о наших достижениях в космонавтике. Дети узнают много нового. Химки имеют прямое отношению к развитию современной аэрокосмической отрасли. Здесь сосредоточены крупнейшие предприятия, которые вносят значимый вклад в космонавтику
— Иван Вагнер.
В парке имени А. Величко в микрорайоне Сходня для гостей организовали турниры по мини-футболу, настольному теннису, шашкам и шахматам. Юных жителей развлекают аниматоры. В парке «Дубки» была организована концертная программа и показательные выступления воспитанников спортивных секций, а также запуск бумажных самолетиков. В сквере имени Марии Рубцовой гостей ждала анимационная программа, а также различные викторины с розыгрышами призов.
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