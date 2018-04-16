Ещё
Традиция — хантыйская, праздник — общий. В Надыме встретили «Вороний день»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Традиция — хантыйская, праздник — общий. В Надыме встретили «Вороний день» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
«Вороний день» отметили в Надыме. Традиционно приход весны народ ханты празднует 7 апреля. Но в этом году гуляния пришлось перенести на неделю позже из-за высокой заболеваемости гриппом. Лучше поздно, чем никогда, решили в местном Центре национальных культур и собрали гостей в городском парке. Здесь на берёзе повязали разноцветные ленты и оставили бублики и конфеты — угощение вороне.
— У народа ханты весна приходит с первым вороньим криком, именно эти птицы первые прилетают на Север после зимы, — рассказала Ельпина Любовь из клуба хантыйской культуры «Тови най». — Ещё она является покровительницей женщин и маленьких детей. Есть легенда, согласно которой ворона — прародительница хантов. Поэтому испокон веков мы отмечаем этот праздник.
Конечно, главным героем торжества стала ворона. После того, как были проведены традиционные обряды, с этим персонажем фотографировались и дети, и взрослые.
И пусть отмечать «Вороний день» — хантыйская традиция, гостями национальных гуляний стали и представители других северных культур.
— Ненцы уже весну встретили. Было это в начале марта, по приметам она приходит, когда солнце поднимается выше хорея, — сказал Валерий Езынги. — Но мы всё равно с радостью присоединяемся к народу ханты. Поэтому мы здесь сегодня все вместе: ханты, ненцы, коми-зыряне, русские. На Севере без дружбы народов никуда.
Красный Север: последние новости
В Лабытнанги у ребенка началась эпилепсия после прививки АКДС. История маленькой Насти Вдох глубокий, руки шире: в Новом Уренгое прошел фестиваль здоровья Дмитрий Кобылкин распорядился разобраться с вопросом отлова бродячих собак на Ямале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд11
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова4
Куда поехать с детьми на майские праздники
Граффити с Гагариным вызвало истерику в соцсетях11
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение