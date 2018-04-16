Традиция — хантыйская, праздник — общий. В Надыме встретили «Вороний день»

«Вороний день» отметили в Надыме. Традиционно приход весны народ ханты празднует 7 апреля. Но в этом году гуляния пришлось перенести на неделю позже из-за высокой заболеваемости гриппом. Лучше поздно, чем никогда, решили в местном Центре национальных культур и собрали гостей в городском парке. Здесь на берёзе повязали разноцветные ленты и оставили бублики и конфеты — угощение вороне.

— У народа ханты весна приходит с первым вороньим криком, именно эти птицы первые прилетают на Север после зимы, — рассказала Ельпина Любовь из клуба хантыйской культуры «Тови най». — Ещё она является покровительницей женщин и маленьких детей. Есть легенда, согласно которой ворона — прародительница хантов. Поэтому испокон веков мы отмечаем этот праздник.

Конечно, главным героем торжества стала ворона. После того, как были проведены традиционные обряды, с этим персонажем фотографировались и дети, и взрослые.

И пусть отмечать «Вороний день» — хантыйская традиция, гостями национальных гуляний стали и представители других северных культур.

— Ненцы уже весну встретили. Было это в начале марта, по приметам она приходит, когда солнце поднимается выше хорея, — сказал Валерий Езынги. — Но мы всё равно с радостью присоединяемся к народу ханты. Поэтому мы здесь сегодня все вместе: ханты, ненцы, коми-зыряне, русские. На Севере без дружбы народов никуда.