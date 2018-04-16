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Руководство детсада, воспитанники которого играли использованными шприцами, обратилось в полицию
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Руководство детсада, воспитанники которого играли использованными шприцами, обратилось в полицию 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Ситуация, которая произошла в детском саду №167 на Газовиков, где дети играли с использованными шприцами, набирает обороты. После этого случая в детском саду в минувшую пятницу, 13 апреля, состоялось собрание. А руководство детсада решило обратиться за помощью в полицию. — На собрании были родители и воспитатели. Руководство детсада уверяет нас в том, что дети не могли брать шприцы в руки, потому что ребятишки были под присмотром воспитателя. Но о том, что за забором валяются шприцы и это может быть опасно, все присутствующие единогласно согласились. Территория была убрана от шприцов уже в пятницу (13 апреля -прим.авт), — сказала мама одного из воспитанников. Заведующая детским садом Лариса Комельских, которая была в отпуске во время случившегося, рассказала, что территорию около детского сада вдоль забора пока убирает их дворник: — Мы не смогли сразу достучаться до управы Центрального округа, хотя написали им обращения по этому поводу. Это территория к нам не относится, но мы всё равно приняли решение, что будем пока что следить там за порядком. К примеру, утром в пятницу наш дворник убрал оттуда все шприцы. Через три часа он пошёл проверять этот участок, а там снова валялись шприцы. Мы обратились к полицейским. Надеемся, они смогут отследить, кто бросает шприцы в этом месте, и привлекут их к ответственности. Чтобы решить эту проблему планируют поставить в нашем саду глухой забор, — пояснила Комельских. По данным администрации, территория частично (в большей части) расположена в границах земельного участка многоквартирного дома на Газовиков, 19, которую обслуживает управляющая компания «Заря». Частично — не разграниченная, входит в зону ответственности управы Центрального округа.
— Квартальный взяла на контроль это вопрос, и организация уборки в этом месте сейчас находится на контроле руководителя управы, — пояснили в пресс-службе мэрии.
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