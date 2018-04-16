Российский кинорежиссер Никита Михалков приедет в Пермь 

На заседании секретариата Союза кинематографистов в Москве обсудили возможность проведения выездного заседания в Перми. Вопрос был решен положительно, и в Пермь приедут известные кинорежиссеры во главе с председателем секретариата Никитой Михалковым.
Публикация от Союз Кинематографистов (@unikinoru) 17 Май 2016 в 7:45 PDT — Главный вопрос выездного заседания — это изучение опыта «Пермской синематеки», встреча с ее участниками. На примере Пермского края будет изучена система функционирования кино в регионах, — рассказал 59.ru член правления Союза кинематографистов, пермский режиссер Павел Печенкин. — Также делегация и Никита Сергеевич должны встретиться с краевой администрацией, чтобы обсудить положение документального кино в регионе. Сейчас определяются точные даты проведения заседания. Оно должно состояться в первой половине июня. Ранее мы рассказывали о том, что в Перми появятся киностудия и Центр производства кинолетописи.