В Нижневартовске младенца оставили на скамейке

Утром 16 апреля в Нижневартовске неизвестные оставили новорожденного мальчика на скамейке около роддома.

В 7 часов в дверной звонок приемного отделения позвонили. Когда сотрудница вышла на улицу, никого за дверью уже не было. Но рядом на скамейке лежал сверток с младенцем. В одеяле была записка со словами «Назовите Сашей».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УМВД Нижневартовска, мальчик здоровый и красивый. Сейчас органы разыскивают его мать. «Женщина имела право отказаться от ребенка. Конечно, лучше бы она сделала это официально. Сейчас мы ищем ее, чтобы установить причины поступка. Возможно, ей самой нужна помощь», — сообщили в ведомстве.