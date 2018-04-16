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Завершается приём рисунков на конкурс «Рублик и футбол»
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Завершается приём рисунков на конкурс «Рублик и футбол» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Приём работ на конкурс детского рисунка «Рублик и футбол» заканчивается 16 апреля 2018 года.
Не упустите последний шанс прислать свои работы и выиграть призы от «АиФ-СК» и Министерства финансов Ставропольского края!
Нарисуйте увлечённого болельщика Рублика, сфотографируйте рисунок и отправьте по электронной почте konkurs@aifsk.ru до 16 апреля.
Не забудьте подписать рисунок! Сообщите имя, возраст, родной город и контактный телефон. Мы принимаем работы детей 7-14 лет.
18 и 19 апреля на сайте «АиФ-СК» пройдёт голосование. Авторы лучших работ получат подарки: флеш-браслет на 18 Gb, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.
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