Завершается приём рисунков на конкурс «Рублик и футбол»

Приём работ на конкурс детского рисунка «Рублик и футбол» заканчивается 16 апреля 2018 года.

Не упустите последний шанс прислать свои работы и выиграть призы от «АиФ-СК» и Министерства финансов Ставропольского края!

Нарисуйте увлечённого болельщика Рублика, сфотографируйте рисунок и отправьте по электронной почте konkurs@aifsk.ru до 16 апреля.

Не забудьте подписать рисунок! Сообщите имя, возраст, родной город и контактный телефон. Мы принимаем работы детей 7-14 лет.

18 и 19 апреля на сайте «АиФ-СК» пройдёт голосование. Авторы лучших работ получат подарки: флеш-браслет на 18 Gb, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.