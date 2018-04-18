Ученики столичных школ встретились с Героями Советского Союза в Музее Победы

Ученики школ ЮЗАО встретились с Героями Советского Союза в Музее Победы 17 апреля в рамках проекта «Герои среди нас». Участниками проекта стали активисты музеев, созданных в школах, носящих имена Героев Советского Союза.

Мероприятие было приурочено к 84-й годовщине учреждения высшей степени отличия СССР — звания «Герой Советского Союза». Ребята возложили цветы в Зале Памяти и Скорби, побывали на экскурсии по диорамам и залам музея, а затем в Зале Славы перед ними выступили прославленные летчики-испытатели, моряк-подводник, воин-афганец и морпех. Георгий Волохов, Николай Бездетнов, Валерий Кулаков, Сергей Гущин и Александр Даркович рассказали ребятам о своих судьбах и ответили на вопросы школьников.

16 апреля 1934 года было учреждено звание «Герой Советского Союза» — высшая степень отличия СССР.