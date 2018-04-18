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Ученики столичных школ встретились с Героями Советского Союза в Музее Победы
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Ученики столичных школ встретились с Героями Советского Союза в Музее Победы 

Вестник района Гагаринский 18 апреля 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Ученики школ ЮЗАО встретились с Героями Советского Союза в Музее Победы 17 апреля в рамках проекта «Герои среди нас». Участниками проекта стали активисты музеев, созданных в школах, носящих имена Героев Советского Союза.
Мероприятие было приурочено к 84-й годовщине учреждения высшей степени отличия СССР — звания «Герой Советского Союза». Ребята возложили цветы в Зале Памяти и Скорби, побывали на экскурсии по диорамам и залам музея, а затем в Зале Славы перед ними выступили прославленные летчики-испытатели, моряк-подводник, воин-афганец и морпех. Георгий Волохов, Николай Бездетнов, Валерий Кулаков, Сергей Гущин и Александр Даркович рассказали ребятам о своих судьбах и ответили на вопросы школьников.
16 апреля 1934 года было учреждено звание «Герой Советского Союза» — высшая степень отличия СССР.
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