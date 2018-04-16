До и после приюта: 14 абсолютно счастливых собак, которые обрели дом 

Из всех фотографий «до» и «после» эта серия, пожалуй, самая трогательная.
Playboy собрал подборку из 14 собак, которые когда-то были бездомными псами, а потом нашли своего любящего хозяина.
Кадр из фильма «Бетховен»
Совсем недавно известная телеведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева сказала, что считает правильным отстрел бродячих собак. Многие пользователи сети были настолько возмущены позицией ведущей, что создали петицию с просьбой привлечь ее к уголовной ответственности.
Для всех любителей собак, а также для враждебно настроенных персонажей, типа Малышевой, мы приготовили подборку лучших друзей человека до и после того, как их забрали из приюта. Ну как здесь не прослезиться?
Грэйси
Посмотри на эти глаза, полные отчаяния. Спустя пять лет после приюта Грэйси полюбила жизнь и свою хозяйку.
@graceyoliver
Вера
Через два года после приюта этот милый щенок превратился в отзывчивого и довольного пса.
@FrodoSagginsz
Бу После восьми месяцев заточения Бу улыбается во всю ширину своей улыбки.
@shep143
Джэкс
Этого щенка зовут Джэкс, и он даже посветлел после того, как обрел свою семью.
@jaxdoodledog
Милли
Милии была в ужасном состоянии, когда ее хозяева принесли домой. Спустя несколько недель она преобразилась на глазах и порядочно набрала в весе.
@script_keeper
Роззи
Роззи стала такой счастливой после того, как ее вызволили из приюта в Техасе.
@rosieposiepit
Бейкер
Бейкер — счастливый черный терьер, который приобрел семь килограммов и большую счастливую улыбку после выхода из приюта.
@BananaStand07
Пенни
Пенни был запуганным маленьким щенком, который боялся выйти на улицу. Теперь он счастлив и ничего не боится.
@manyadventuresofpiperandpenny
Харпер
На первом фото видно, что Харпер недоверчив и напуган. Спустя несколько недель он потерял чувство страха и преисполнился доверием и любовью к своим хозяевам.
@dingomart
Хэнк
Посмотри на Хэнка, он стал еще одной собакой, которая в буквальном смысле засияла от счастья.
@mfisbeck
Пипин
Хозяева Пипина говорят, что он на 50% австралийская овчарка, на другие 50 — сенбернар, а милейший пес он на все 100%.
@pippin__pup Боди
Боди взяли в одном из многчисленных приютов Чикаго, и уже сразу после вызволения он стал улыбаться своей хозяйке Джулии.
@pibblesandpies
Мэри Джейн
Мэри Джейн — американский питбультерьер, который жил два месяца в загоне, прежде чем его взяли домой.
@Rogue_Mongoose
Джинни
Джинни была уставшей и напуганной, но спустя некоторое время засияла яркими лучами собачьей радости.
@virginiathepitbull