До и после приюта: 14 абсолютно счастливых собак, которые обрели дом

Из всех фотографий «до» и «после» эта серия, пожалуй, самая трогательная.

Playboy собрал подборку из 14 собак, которые когда-то были бездомными псами, а потом нашли своего любящего хозяина.

Кадр из фильма «Бетховен»

Совсем недавно известная телеведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева сказала, что считает правильным отстрел бродячих собак. Многие пользователи сети были настолько возмущены позицией ведущей, что создали петицию с просьбой привлечь ее к уголовной ответственности.

Для всех любителей собак, а также для враждебно настроенных персонажей, типа Малышевой, мы приготовили подборку лучших друзей человека до и после того, как их забрали из приюта. Ну как здесь не прослезиться?

Грэйси

Посмотри на эти глаза, полные отчаяния. Спустя пять лет после приюта Грэйси полюбила жизнь и свою хозяйку.

@graceyoliver

Вера

Через два года после приюта этот милый щенок превратился в отзывчивого и довольного пса.

@FrodoSagginsz

Бу После восьми месяцев заточения Бу улыбается во всю ширину своей улыбки.

@shep143

Джэкс

Этого щенка зовут Джэкс, и он даже посветлел после того, как обрел свою семью.

@jaxdoodledog

Милли

Милии была в ужасном состоянии, когда ее хозяева принесли домой. Спустя несколько недель она преобразилась на глазах и порядочно набрала в весе.

@script_keeper

Роззи

Роззи стала такой счастливой после того, как ее вызволили из приюта в Техасе.

@rosieposiepit

Бейкер

Бейкер — счастливый черный терьер, который приобрел семь килограммов и большую счастливую улыбку после выхода из приюта.

@BananaStand07

Пенни

Пенни был запуганным маленьким щенком, который боялся выйти на улицу. Теперь он счастлив и ничего не боится.

@manyadventuresofpiperandpenny

Харпер

На первом фото видно, что Харпер недоверчив и напуган. Спустя несколько недель он потерял чувство страха и преисполнился доверием и любовью к своим хозяевам.

@dingomart

Хэнк

Посмотри на Хэнка, он стал еще одной собакой, которая в буквальном смысле засияла от счастья.

@mfisbeck

Пипин

Хозяева Пипина говорят, что он на 50% австралийская овчарка, на другие 50 — сенбернар, а милейший пес он на все 100%.

@pippin__pup Боди

Боди взяли в одном из многчисленных приютов Чикаго, и уже сразу после вызволения он стал улыбаться своей хозяйке Джулии.

@pibblesandpies

Мэри Джейн

Мэри Джейн — американский питбультерьер, который жил два месяца в загоне, прежде чем его взяли домой.

@Rogue_Mongoose

Джинни

Джинни была уставшей и напуганной, но спустя некоторое время засияла яркими лучами собачьей радости.

@virginiathepitbull