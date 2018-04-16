Космический стартап. «Я живу в маленьком городе, и охотно в нём остаюсь…»

Книгу «Дорога в космос», новую сказку об истории родного края, которую неутомимо исследует любознательный Совёнок — потомок легендарного символа с герба Киржача, её автор, Евгений Фёдор вручал школьникам в новом культурно-досуговом центре.

Дом творчества

Пять лет школьники не только Киржачского района узнают легенды и были старинного города, традиции и тайны этого края от смышлёного и весёлого Совёнка, благодаря прекрасно иллюстрированным книгам краеведа, исследователя, мецената и просто неравнодушного человека Евгения Фёдорова , генерального директора Киржачской типографии.

Рядом с новым арт-объектом, разместившимся в отреставрированном здании середины XIX века — доме купца Мараева, стоит билборд с цитатой Плутарха: «что до меня, то я живу в маленьком городе, и чтобы он не сделался ещё меньше, охотно в нём остаюсь». Возможно цитата выбрана совсем не случайно, ведь греческий философ сохранил для истории память о многих достойных современниках, что и делает сейчас коллектив Киржачской типографии во главе с руководителем, кропотливо восстанавливая подлинный облик неповторимых строений провинциальной архитектуры, меняя культурное пространство города, создавая не только информационные поводы, но и новые символы, городские традиции и туристические маршруты.

Всё это — последовательная реализация социально-ориентированного инвестпроекта «Киржач — туристический комфортный город для жизни, яркий маршрут для путешествий», начатого в 2012 году и рассчитанного на 8 лет.

«Ты почти Гагарин»

Дом № 30 по улице Гагарина, который горожане уже называют «Дом Мараева», — площадка для вернисажей и выставок, привлекающая творческих одарённых людей любого возраста и разных предпочтений.

— Сегодня очень хороший день, — с восторгом воскликнул Евгений Фёдоров, открывая культурно-досуговый центр. — Это одна из частей большого проекта, который мы хотим подарить городу. Такие события мы в дальнейшем будем посвящать Дню космонавтики, которая с нашим городом очень тесно связана.

Он представил юную художницу Анну Бубликову, чьи картины составили первую экспозицию галереи. О таком «космическом старте» одиннадцатиклассница из Киржача могла только мечтать. Анна пока ещё не решила, что станет её призванием — так же как рисование девушку увлекает музыка, она играет на саксофоне, а взяться за кисть её вдохновил пример деда-иконописца. Первой представить работы в новом атмосферном выставочном зале почётно — ты почти Гагарин. Девушка признаётся: — Нам не хватало этого места, куда ты можешь прийти, где возьмут твои работы и опубликуют. Это даст большой старт многим начинающим деятелям искусства.

Сплетение эпох

Уже осенью дом купца Мараева станет ещё и театрально-развивающим центром, здесь откроют детский театр «Совёнок». Зрительный зал с балконом, современное светозвуковое оборудование позволят замахнуться на смелые театральные эксперименты.

Евгений Фёдоров не сомневается в интересе к будущему театру:

— У нас уже налажены определённые отношения, мы приглашали школы. Школьники приезжали к нам на автобусе, им проводили экскурсии по городу, те места, по которым летает совёнок.

Зал-трансформер вечером предстанет как объект кулинарно-гастрономического туризма — в ближайших планах открытие ресторана местной кухни «Мараев», и в этом же здании — кафе «Репейник». Среди консультантов этого проекта — московский финансист Дмитрий Гусев . Не смотря на большую занятость в столице, он курирует все строительные работы проекта «Киржач Туристический» вместе с Вячеславом Закусиным. Вячеслав — племянник Леля Закусина, инструктора парашютной подготовки, который учил космонавтов во время тренировок в Киржаче не только мастерски совершать сложные прыжки, но и варить невероятную уху. А герой последней книжки про Совёнка — соловей Лель так много знает о подготовке космонавтов, что впору задуматься о совпадениях.

Все истории из книг Евгения Фёдорова — это затейливая вязь, сплетающая воедино древние сказы и современные эксперименты по превращению забытых реалий в городские достопримечательности. Впрочем, как и в жизни, выйдя на крыльцо дома Мараева, вы увидите солнечную улыбку Юрия Гагарина . В память о первом космонавте на жилом доме, стоящем по улице, носящей его имя, недавно появился большой портрет. Это тоже дар городу от Киржачской типографии.

Культурная матрица

Фёдоров не раз заявлял, что привлечь туристов и удержать их хотя бы на 2 дня может только то место, где есть 16 разноплановых арт-объектов. К этой цифре он целенаправленно движется. Музей наличников, выполненных в технике аргуновской резьбы и Дом аргунов, музей меди и латуни, самый длинный в России Типографский мост, Вшивая горка, помнящая космонавтов, — уже 12 объектов включены в туристические маршруты и стали любимыми местами отдыха киржачан.

Смотровая площадка с памятником Зайчушке, ожившего персонажа одной из книг, пример создания новых символов старого города. А у подножья горы уже запланировано сделать настоящий грот, такой, какие сооружали в российских усадьбах.

Плутарх написал более 70 жизнеописаний. Фёдорову есть, к чему стремится. На очереди киржачская история Андрея Вознесенского . В давнем интервью Андрей Андреевич рассказывал: — Родился я в Москве, но детство прошло в Киржаче. И я постоянно ощущаю родство с Владимирским краем, его неповторимой природной красотой, его людьми и архитектурой. Дом купцов Карабановых — предков поэта, одного из которых звали Андрей, — недалеко от культурно-досугового центра. Из рода Карабановых была бабушка поэта по линии матери, и в этом доме будет музей Вознесенского.

Портал во времени

Есть шанс, что Киржач обретёт славу города с музеем самых тяжёлых экспонатов. Музей ледниковых камней, который тоже готовят к открытию, для нашей области явление уникальное. Около 50 видов минералов нашли в местных карьерах. По приблизительным подсчётам вес всех экспонатов музея, а их более 200, составит около 500 тонн. Это не совсем музей и не совсем игровая площадка. Возможно, портал во времени, как во многих книгах Фёдорова. Ведь 800 лет назад именно на границе Киржачского района закончил своё движение великий ледник. И — опять совпадение — в Киржаче в советское время существовала геологическая станция. Так что это ещё и музей геологии, где все экспонаты можно потрогать. Скептики сразу представят какой-нибудь диорит с начертанным месседжем: «Здесь был Вася». Создатели нового культурного пространства думают об этом. Создавать тренажёры для вандалов совсем не входит в планы Фёдорова с единомышленниками. В городе шутят, что Зайчушку сделали вислоухой, чтобы уши ей не оторвали. На самом деле освещённость объектов, оборудование их видеокамерами, содержание в чистоте тоже дисциплинирует. А интерес туристов со всей России и не только, добавляет гордости за родной город, а это повод беречь то, что имеешь.