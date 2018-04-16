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В Ленобласти начала работу горячая линя по вопросам вакцинопрофилактики
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В Ленобласти начала работу горячая линя по вопросам вакцинопрофилактики 

Ivyborg.ru 58 минут назад
В преддверии Европейской недели иммунизации, которая в этом году проходит с 23 по 29 апреля, Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области проводит горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики. В период с 16 по 20 апреля 2018 года специалисты-эпидемиологи проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации и дадут рекомендации, как защитить себя и своих детей от инфекций.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону «Горячей линии» 8-812-365-35-49 в рабочее время с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. В территориальных отделах Управления в районах консультацию специалистов можно получить по следующим телефонам:
В Роспотребнадзоре отмечают, что благодаря профилактическим прививкам в Ленобласти были достигнуты значительные успехи в борьбе с инфек­ционными заболеваниями. Так, в регионе последние 2-3 года не регистрируются случаи кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, столбняка, врождённой краснухи. На низких уровнях регистрируется заболеваемость коклюшем, туберкулезом, острым гепатитом В.
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