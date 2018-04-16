Лагутенко Илья Игоревич

Дата рождения: 16 октября 1968 г.

Место рождения: Москва, Россия

Знак зодиака: Весы

Будущий рок-музыкант родился в Москве в семье архитектора Игоря Витальевича Лагутенко и художника-модельера Елены Борисовны Кибиткиной. После смерти главы семейства (из-за неудачной операции по удалению аппендицита), семья переехали во Владивосток, родной город матери. На тот момент мальчику было всего полгода, поэтому он считает родным городом не Москву, а Владивосток.

Мать Ильи вышла повторно замуж за капитана дальнего плавания. У Лагутенко сложились с ним отличные отношения, отчим заменил ему отца. В новой семье у мальчика появилась сестр а Мария.

Лагутенко учился в школе с углубленным изучением китайского языка и делал в этом большие успехи. Кроме того, он успевал петь в хоре, вместе с которым путешествовал по миру. Мальчика с начальной школы стала интересовать музыка. Он даже предпринял попытку организовать в младших классах свой музыкальный коллектив, назвал его «Бонни пи».

После школы Илья поступил в Дальневосточный государственный университет, в котором специализировался на востоковедении. Во время учебы он успел побывать в Китае и Великобритании, где углубил свои знания языков. В 1983 году организовал музыкальный коллектив, который изначально назывался «Муми Тролль», а позже переименовался в «Мумий Тролль». Первый магнитоальбом «Новая луна апреля» вышел в свет в 1985 году, но он не вызвал ни у кого интерес и группа распалась. Возобновила свою работу она только в 1990-ых годах. Первый же альбом «Морская» взлетел на вершину музыкального Олимпа. П есни «Утекай», «Девочка», «Владивосток 2000» моментально стали популярными.

В 2001 году «Мумий Тролль» удостоился чести представлять Россию на конкурсе «Евровидение». По итогам голосования российские музыканты заняли 12 место. В 2004 году с участием музыканта на экраны выходит российский блокбастер Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор». В 2013 году Илья Лагутенко создал музыкальный фестиваль V-ROX, который стал ежегодно проводиться во Владивостоке.

С детства нам внушали, что наступит 2000 год и Владивосток, как якобы сказал где-то Хрущев, станет «нашим Сан-Франциско». Но время идёт, а Владивосток только сереет и становится всё больше похожим на китайскую барахолку.

Личная жизнь Ильи Лагутенко

В первый раз Илья Лагутенко женился в 1987 году, его избранницей стала Елена Тройновская, ученый-ихтиолог. В этом браке родился сын Игорь, названный так в честь рано погибшего родного отца музыканта. Он стал продюсером. В 2003 году пара развелась.

Второй раз музыкант женился в 2007 году на гимнастке и модели Анне Жуковой , у пары родились две дочери Летиция и Виви. Сейчас семья постоянно проживает в Лос-Анджелесе.

Интересные факты

В 41 год Илья Лагутенко выпустил «Книгу странствий», неплохой путеводитель по разным странам и городам, куда заглядывал Илья с концертами. Свой труд Лагутенко разделил на четыре тома, каждый из которых посвящен одной стороне света;

Дедушка Ильи по отцовской линии — Виталий Павлович Лагутенко — был автором проекта жилых домов серии К-7, которые также известны как «хрущёвки»

Дискография

Новая луна апреля (1985)

Делай Ю Ю (1990)

Морская (1997)

Икра (1997)

Шамора (части 1 и 2) (1998)

Точно ртуть алоэ (2000)

Меамуры (2002)

Похитители Книг (2004)

Слияние и Поглощение (2005)

Амба (2007)

8 (2008)

Редкие земли (2010)

Vladivostok (2012)

SOS матросу (2013)

Пиратские копии (2015)

Malibu Alibi (2016)