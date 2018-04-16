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В ДК Дружба прошёл весенний бал В кружении вальса
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В ДК Дружба прошёл весенний бал В кружении вальса 

Администрация поселения Вороновское 49 минут назад
Фото: ДК «Дружба»
В минувшую субботу дискозал Дома культуры «Дружба» на время вернулся в 19 век.
Под музыку позапрошлого столетья в зале кружились в танце изысканно одетые дамы со своими кавалерами. В очередной раз жители и гости поселения могли посетить бал, самый настоящий, атмосферный, где каждое движение, каждое замысловатое па, отправляло участников и зрителей на пару веков назад.
По словам представителей культурного учреждения, весенний бал прошёл, оставив много тёплых воспоминаний:
-Бал всегда имел большое воспитательное и культурное значение. Атмосфера аристократизма и благородства. Ярких ощущений и изысканных вкусов. Ведь именно сегодня, каждый мог окунуться в атмосферу 19 века— отметили в Доме культуры.
Отметим, что помимо участников клуба исторических бальных танцев участие в весеннем мероприятии приняли Ведущие творческие коллективы ДК «Дружба» «Чародеи» и «Калинка», а также исполнительница Любовь Захарова.
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