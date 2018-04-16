Вадим Козин: за что сидел самый популярный певец в СССР

Вадим Козин в свое время пользовался огромной популярностью во всем Союзе. Даже отбыв относительно немалые сроки в сталинских лагерях по не слишком привлекательным статьям, Козин остался любим публикой.

Не то происхождение

Вадим Алексеевич Козин родился в Петербурге в 1903 году. Его отец купец 1-ой гильдии без памяти влюбился в цыганку Веру из знатного рода Ильинских. Одним из плодов этой любви и стал Вадим, у которого были еще 4 сестры. Козины жили счастливо, мать часто баловала домашних своим пением, а отец катал малышей на автомобиле. Но грянула революция. Для отца это стало ударом, и вскоре он скончался. Вся забота о сестрах и матери легла на плечи Вадима.

Поначалу он думал поступить в военно-морское училище и зарабатывать на жизнь, плавая по морям. Но из учебного учреждения его попросили, обнаружив, что Козин — сын купца, а подобное происхождение в те годы не жаловали. Но Вадим не унывал. Он устроился тапером в кинотеатр, играл на пианино, озвучивая тем самым тогда еще немые фильмы. Именно с этого момента начался путь Козина на большую сцену.

Слава и орден

Постепенно Вадим начал выступать, как бы сейчас сказали, на разогреве публики. Он пел в кинотеатрах перед сеансами. Благодаря своему голосу и манере исполнения Козин приводил зрителей в восторг, и скоро слава о талантливом певце облетела всю северную столицу. Почувствовав уверенность в своих силах, Козин отправился покорять Москву.

Успех был оглушительным. В 1930-х годах о Козине узнала вся страна. Несмотря на то, что пластинки с песнями в исполнении Вадима Козина выпускались относительно немалыми тиражами, достать их было крайне сложно: так быстро их раскупали. Кстати, в военные годы грампластинки в больших количествах переплавляли для всевозможных нужд фронта. Но пластинки с Козиным были внесены в реестр запрещенных к переплавке. Тогда для того, чтобы стать счастливым обладателем записи певца, нужно было сдать на переплавку несколько других пластинок.

Во время войны Козин активно выступал на фронте, поддерживая дух бойцов Красной Армии. Не было случая, чтобы певец отказался куда-либо поехать. Вместе со своими благодарными зрителями он не раз попадал под обстрелы. За свою творческую деятельность в военный период Козин был удостоен ордена Красной Звезды.

Два срока по одной и той же статье

Однако буквально за несколько месяцев до Победы Вадим Козин вдруг исчез, исчезли его пластинки и его голос из радиорупора. В 1944 году певец был осужден за мужеложство. Его отправили на Колыму на 8 лет. На счастье Козина, начальником Маглага в то время была Александра Гридасова, которая оказалась страстной поклонницей его творчества. Возможно, это обстоятельство даже спасло Вадиму Козину жизнь. А в 1950 году он уже вышел на свободу за примерное поведение.

Удивительно, но Козин вернулся на сцену и снова принялся колесить по стране с концертами. Но через 9 лет певец был снова осужден и снова за мужеложство. После отбытия наказания Вадим Алексеевич решил не возвращаться в Москву и даже в родной Ленинград. Он остался в Магадане, который, по-видимому, уже стал для него вторым домом. Именно там в декабре 1994 года он и скончался.