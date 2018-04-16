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Кастинг моделей NEW MODEL SHOW проходит в Нижнем Новгороде
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Кастинг моделей NEW MODEL SHOW проходит в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 50 минут назад
Фото: Newsroom24
В нем принимают участие девушки в возрасте от 14 до 21 года и ростом от 174 см. Три из них будут приглашены в Москву, где в течение недели будут активно жить жизнью настоящих топ-моделей.
Победительницы будут принимать участие в фото— и видеосъемках, уроках дефиле, посетят лучшие салоны красоты, фитнес-центры и рестораны столицы, будут приглашены на закрытые мероприятия для VIP-гостей, познакомятся со звездами теле— и фэшн-индустрии и самое главное — получат шанс подписать контракт с ведущими международными агентствами.
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