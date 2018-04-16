Модельные агентства Европы ищут красавиц в Нижнем Новгороде

У нижегородских красавиц появился шанс принять участие в новом проекте NEW MODEL SHOW крупнейших модельных агентств Европы. Кастинг проходит в столице Приволжья сегодня, 16 апреля. Об этом сообщают организаторы.

Участницей шоу может стать любая девушка в возрасте от 14 лет до 21 года ростом от 174 сантиметров. Опыт работы моделью значения не имеет. Нижегородки, которые пройдут кастинг, будут приглашены в Москву. Там им предстоит в течение недели жить жизнью настоящих топ-моделей.

Победительницы примут участие в фото— и видеосъемках, уроках дефиле, посетят лучшие салоны красоты, фитнес-центры и рестораны. Также их будут приглашены на закрытые мероприятия для VIP-гостей, где девушки познакомятся со звездами теле— и фэшн-индустрии и получат шанс подписать контракт с ведущими международными агентствами. Скаутом на кастинге в Нижнем Новгороду будет известная модель Настя Зайка. Позже она станет наставницей победительниц в Москве.

«Этот проект дает возможность девушкам по всей России воплотить свою мечту в жизнь и стать моделью мирового уровня», — отмечают организаторы.

Напомним, кастинг актеров для нового мюзикла прошел в нижегородском театре «Комедiя».