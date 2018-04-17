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В ночь на 18 апреля в Петербурге разведут Литейный мост
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В ночь на 18 апреля в Петербурге разведут Литейный мост 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: dp.ru
Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста». Створка переправы будет раскрыта с 1:40 до 4:45.
Напомним, что сезон навигации на Неве и Малой Неве стартовала 10 апреля, а на рукавах Невы начнется 20 апреля.
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