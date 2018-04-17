В ночь на 18 апреля в Петербурге разведут Литейный мост

Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста». Створка переправы будет раскрыта с 1:40 до 4:45.

Напомним, что сезон навигации на Неве и Малой Неве стартовала 10 апреля, а на рукавах Невы начнется 20 апреля.