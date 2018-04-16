Кондулайнен Елена Ивановна

Дата рождения: 9 апреля 1958 год Место рождения: Токсово, Ленинградская область, СССР

Знак зодиака: Овен

Елена Кондулайнен на самом деле не Елена. Ее имя при рождении — Лемби Ттутту Вилху Контулайнен. Ее родители были этническими финнами, и мя папы — Вилхо Тутто Вилхо Контулайне. Проживала семья в Ленинградской области. В то время многие финны селились в том районе и старались ассимилироваться, беря русские фамилии. Но отец Елены не стал этого делать, он гордился своим происхождением.

Кондулайнен росла без друзей — то ли из-за сложного характера, то ли из-за ее происхождения с ней никто не хотел дружить. Музыка заменяла маленькой Леночке общение со сверстниками. После окончания школы девушка поступила в Санкт-Петербурге в институт музыки и кино, выбрав специальность дирижера-хоровика. Но спустя некоторое время по совету преподавателей была переведена на театральное отделение. Ее руководителями стали Георгий Товстоногов , а затем Аркадий Кацман Лев Додин , под руководством которых она с успехом закончила учебу в 1983 году.

Еще во время учебы в театральном, актриса стала сниматься в кино. Сначала — под вымышленными русскими фамилиями, а потом уже, когда политическая ситуация в стране стала лучше, под своей настоящей. Большую популярность актрисе принесла роль в фильме «Сто дней до приказа», там Кондулайнен снялась обнаженной, обеспечив себе таким образом имя «секс-символа СССР».

Актрису стали приглашать на роли, которые требовали обнажаться в кадре. Елена не отказывалась работать в таких картинах. Она заявляла, что никто другой, кроме нее, не умеет так эффектно обнажаться перед камерами. Кондулайнен снялась в лентах «Болотная стрит», «Дафнис и Хлоя», которые изобиловали откровенными сценами.

По следам актрисы пошли многие молодые артистки. Режиссерам больше не нужно было платить Кондулайнен высокие гонорары, чтобы она обнажилась в кадре — появились достойные замены. Постепенно Елена все больше начинает заниматься театром. Ее пригласили служить в «театр Луны», где она исполнила много звездных ролей. И по сей день актриса там востребована.

Кроме актерской деятельности, Кондулайнен занимается и вокалом. В 2005 году бывшая студентка дирижерского отделения вспоминает о музыкальном призвании и создает альбом «Одинокая волчица», песни из которого приобретают популярность.

Политическая деятельность

В 1993 году Елена Кондулайнен создает свое политическое движение «Партия любви». В партии были отдельные фракции «любовь к брюнеткам», «любовь к блондинкам», «фракция бывших бабников». Елена Кондулайнен ушла в декрет, а вместе с тем и партия перестала существовать

«Идея организовать «Партию любви» пришла во сне. Пусть это не покажется смешным, но мне приснился забавный сон, будто я собираю войско, чтобы штурмовать «Олимп Славы» — высокую гору, на верхушке которой висела табличка «Олимп Славы», вся такая пошленькая, розовая в Амурчиках и сердечках. И вот я собираю войско: все мужики мускулистые, в набедренных повязках, а я хожу между ними с линейкой и замеряю их Мужское Достоинство»

Личная жизнь Елены Кондулайнен

Елена Кондулайнен была четыре раза замужем. Все ее супруги обеспечивали актрисе безбедное существование, но чем именно они занимались, артистка не рассказывала. От первого супруга у нее появился сын Александр, от второго — сын Михаил. Сейчас мальчики выросли, старший окончил журфак МГУ и создал свою семью.

В четвертый раз актриса вышла замуж за мужчину, который вдвое был ее младше. Актриса признавалась, что мечтает в третий раз стать мамой, но пока этого так и не случилось.

Сейчас сердце актрисы свободно — так утверждает она сама. Несмотря на не юный возраст, Кондулайнен утверждает, что на нее заглядываются молодые мужчины. Но ни с кем из них она не хочет создавать семью, так как ей быстро наскучивает совместное проживание.

Фильмография

1979 — Путешествие в другой город

1981 — Правда лейтенанта Климова

1984 — Две версии одного столкновения

1984 — Тепло студёной земли

1984 — Капитан Фракасс

1985 — Дикий ветер

1985 — Русь изначальная

1986 — Наш папа — майонез

1986 — Фламинго приносит счастье

1988 — Раз, два — горе не беда!

1990 — Муж собаки Баскервилей

1990 — Сто дней до приказа

1990 — Зверобой

1990 — Бабник

1991 — Номер «люкс» для генерала с девочкой

1991 — Караван смерти

1991 — Болотная street, или Средство против секса

1992 — Джой в Москве

1992 — Человек К.

1992 — Экстрасенс

1993 — На Муромской дорожке

1993 — Не стреляйте в пассажира!

1993 — Дафнис и Хлоя

1994 — Шоу для одинокого мужчины

1994 — Триста лет спустя

2000 — Маросейка, 12 2001 — Даун Хаус

2001 — Пятый угол

2001 — 2003 — Кышкин дом 2002 — Королева красоты, или Очень трудное детство

2003 — Курорт особого назначения

2004 — Искушение Титаника

2005 — За всё тебя благодарю

2006 — За всё тебя благодарю 2 2006 — Служба 21, или Мыслить надо позитивно

2008 — Кардиограмма любви

2010 — А мама лучше!

2012 — 8 первых свиданий

2012 — Отцовский инстинкт

2012 — Интерны

2013 — Женщины на грани