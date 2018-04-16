Шатунов Юрий Васильевич 

Дата рождения: 6 сентября 1973 года
Место рождения: Оренбургская обл. г. Акбулак
Знак Зодиака: Дева
Юра появился на свет у очень молодых родителей. Отцу Василию Клименко ребенок был совершенно не интересен. Поэтому мальчик получил фамилию матери и воспитывался Верой Гавриловной до скорой ее трагической смерти. Больше Юра не был никому нужен. Короткое время, проведя в доме своей тетки, Шатунов попал в детский дом, а затем и в интернат. Все это происходило на Урале, в Оренбурге. К тому времени воспитаннику уже исполнилось 11 лет.
Руководителем музыкального кружка интерната № 2 был Сергей Кузнецов, который привил Шатунову и еще нескольким ребятам любовь к исполнительству. Со своим небольшим коллективом, который получил название «Ласковый май» они выступали у себя в интернате и в местном ДК. В репертуаре группы уже было несколько настоящих хитов, в том числе и «Белые розы». Музыкальное творчество, тем не менее, не спасало Юрия Шатунова от тоски, из интерната он периодически сбегал. Именно это произошло, когда подростка стал разыскивать менеджер студии «Рекорд» Андрей Разин, у которого были далеко идущие планы на этот коллектив. Несколько месяцев потребовалось Разину и Кузнецову, чтобы разыскать беглеца и вернуть его в группу. В 1988 году «Ласковый май» начал свое триумфальное шествие по стране, благодаря умной раскрутке руководителя Андрея Разина. Подростки-сироты из интерната со своими трогательными песнями мгновенно завоевали любовь зрителей всего Советского Союза. Юрий Шатунов был звездой № 1. Его проникновенный голос будоражил сознание масс даже через много лет после того, как «Ласковый май» распался в 1992-м. Собственно коллектива просуществовал в первозданном виде чуть более 4 лет. Все участники коллектива получили не только изрядную порцию славы, но и прилично заработали.
Шатунов даже смог начать сольную карьеру. Однако, период в стране был очень не простой для таких кардинальных перемен. Юрию удалось записать и выпустить три альбома, засветиться в «Рождественских встречах» у Аллы Пугачевой. А потом в 2001-м надолго уехать в Германию в поисках лучшей жизни. Артисту даже удалось получить гражданство этой страны.
После выхода в России фильма «Ласковый май» (2009), Шатунов на некоторое время возобновил гастрольную деятельность на родине. С тех пор он периодически появляется на местных телеканалах и презентует новые альбомы.
Личная жизнь Юры Шатунова
В Германии Юрий познакомился с девушкой по имени Светлана. Она ничего не знала о звездном прошлом избранника. Отношения развивались на протяжении 6 лет. В 2006 году у пары родился сын Дэнис, крестным которого стал Андрей Разин. 2007 году Юрий и Светлана оформили отношения.
Дискография
1994 — «Ты помнишь…»
2001 — «Вспомни май»
2002 — «Седая ночь»
2004 — «Если хочешь… Не бойся»
2006 — «Запиши мой голос»
2012 — «Я верю…»
2018 — «Не молчи…»
Лучшие хиты
«Белые розы»
«Седая ночь»
«Детство»
«Не бойся»
«Забудь»
«Розовый вечер»
«Лето»
«Тающий снег»
«Тет-а-тет»
«А лето цвета»
«Запиши мой голос на кассету»
«После выпускного»
«Одноклассники»
«Поезда»
«Ты просто был»
«Звезда»
«Рядом с ней»
«Звёздная ночь»
«И упав на колени»
«Майский вечер»
«Ты просто был»
«Мама»
«Я верю»
«От белых роз»
«Грёзы»
«В Рождество»
«И я под гитару»
«Волосы»
«А помнишь…»
«С Днём Рождения»
Видеоклипы
1988 — «Тающий снег»
1989 — «Белые розы»
1989 — «Розовый вечер»
1989 — «Лето»
1990 — «Ты просто был»
1991 — «Закрой за мною дверь»
1991 — «Все напрасно»
1994 — «Звездная ночь»
1994 — «И упав на колени»
2001 — «Забудь»
2002 — «Седая ночь»
2002 — «Забудь» (remix 2002)
2002 — «Падают листья»
2002 — «Детство»
2004 — «Не бойся»
2006 — «Запиши мой голос на кассету»
2008 — «Майский вечер»
2011 — «От белых роз»
2012 — «А лето цвета…»
2013 — «Тет-а-тет»
2015 — «И я под гитару»
2017 — «С Днём Рождения»
2018 — «В Рождество»
Фильмография
1990 — Почём нынче ласковые
2010 — Счастливы вместе