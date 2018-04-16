Шатунов Юрий Васильевич

Дата рождения: 6 сентября 1973 года

Место рождения: Оренбургская обл. г. Акбулак

Знак Зодиака: Дева

Юра появился на свет у очень молодых родителей. Отцу Василию Клименко ребенок был совершенно не интересен. Поэтому мальчик получил фамилию матери и воспитывался Верой Гавриловной до скорой ее трагической смерти. Больше Юра не был никому нужен. Короткое время, проведя в доме своей тетки, Шатунов попал в детский дом, а затем и в интернат. Все это происходило на Урале, в Оренбурге. К тому времени воспитаннику уже исполнилось 11 лет.

Руководителем музыкального кружка интерната № 2 был Сергей Кузнецов , который привил Шатунову и еще нескольким ребятам любовь к исполнительству. Со своим небольшим коллективом, который получил название «Ласковый май» они выступали у себя в интернате и в местном ДК. В репертуаре группы уже было несколько настоящих хитов, в том числе и «Белые розы». Музыкальное творчество, тем не менее, не спасало Юрия Шатунова от тоски, из интерната он периодически сбегал. Именно это произошло, когда подростка стал разыскивать менеджер студии «Рекорд» Андрей Разин , у которого были далеко идущие планы на этот коллектив. Несколько месяцев потребовалось Разину и Кузнецову, чтобы разыскать беглеца и вернуть его в группу. В 1988 году «Ласковый май» начал свое триумфальное шествие по стране, благодаря умной раскрутке руководителя Андрея Разина. Подростки-сироты из интерната со своими трогательными песнями мгновенно завоевали любовь зрителей всего Советского Союза. Юрий Шатунов был звездой № 1. Его проникновенный голос будоражил сознание масс даже через много лет после того, как «Ласковый май» распался в 1992-м. Собственно коллектива просуществовал в первозданном виде чуть более 4 лет. Все участники коллектива получили не только изрядную порцию славы, но и прилично заработали.

Шатунов даже смог начать сольную карьеру. Однако, период в стране был очень не простой для таких кардинальных перемен. Юрию удалось записать и выпустить три альбома, засветиться в «Рождественских встречах» у Аллы Пугачевой . А потом в 2001-м надолго уехать в Германию в поисках лучшей жизни. Артисту даже удалось получить гражданство этой страны.

После выхода в России фильма «Ласковый май» (2009), Шатунов на некоторое время возобновил гастрольную деятельность на родине. С тех пор он периодически появляется на местных телеканалах и презентует новые альбомы.

Личная жизнь Юры Шатунова

В Германии Юрий познакомился с девушкой по имени Светлана. Она ничего не знала о звездном прошлом избранника. Отношения развивались на протяжении 6 лет. В 2006 году у пары родился сын Дэнис, крестным которого стал Андрей Разин. 2007 году Юрий и Светлана оформили отношения.

Дискография

1994 — «Ты помнишь…»

2001 — «Вспомни май»

2002 — «Седая ночь»

2004 — «Если хочешь… Не бойся»

2006 — «Запиши мой голос»

2012 — «Я верю…»

2018 — «Не молчи…»

Лучшие хиты

«Белые розы»

«Седая ночь»

«Детство»

«Не бойся»

«Забудь»

«Розовый вечер»

«Лето»

«Тающий снег»

«Тет-а-тет»

«А лето цвета»

«Запиши мой голос на кассету»

«После выпускного»

«Одноклассники»

«Поезда»

«Ты просто был»

«Звезда»

«Рядом с ней»

«Звёздная ночь»

«И упав на колени»

«Майский вечер»

«Ты просто был»

«Мама»

«Я верю»

«От белых роз»

«Грёзы»

«В Рождество»

«И я под гитару»

«Волосы»

«А помнишь…»

«С Днём Рождения»

Видеоклипы

1988 — «Тающий снег»

1989 — «Белые розы»

1989 — «Розовый вечер»

1989 — «Лето»

1990 — «Ты просто был»

1991 — «Закрой за мною дверь»

1991 — «Все напрасно»

1994 — «Звездная ночь»

1994 — «И упав на колени»

2001 — «Забудь»

2002 — «Седая ночь»

2002 — «Забудь» (remix 2002)

2002 — «Падают листья»

2002 — «Детство»

2004 — «Не бойся»

2006 — «Запиши мой голос на кассету»

2008 — «Майский вечер»

2011 — «От белых роз»

2012 — «А лето цвета…»

2013 — «Тет-а-тет»

2015 — «И я под гитару»

2017 — «С Днём Рождения»

2018 — «В Рождество»

Фильмография

1990 — Почём нынче ласковые

2010 — Счастливы вместе