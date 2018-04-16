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2SHARP запустило первую федеральную кампанию для «Додо пиццы»
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2SHARP запустило первую федеральную кампанию для «Додо пиццы» 

Sostav.ru 37 минут назад
Фото: Sostav.ru
Первая федеральная рекламная кампания сети пиццерий «Додо пицца» стартовала сегодня, 16 апреля. Стратегию и идею разработало креативное агентство 2SHARP.
Задача кампании проста, как и сама пицца: громко заявить бренд и на эмоциональном уровне отстроиться от конкурентов, создать сильную brand awareness.
Стратегия и идея кампании разработаны креативным агентством 2SHARP. Основной месседж: «Есть то, что нас объединяет».
В основе платформы лежит рассуждение о том, чем мы все близки и похожи. А похожи мы тем, что одинаково хотим есть, когда голодны, и одинаково любим пиццу. Слоган одинаково хорошо характеризует и потребителя, и саму компанию «Додо пицца».
Поскольку данная кампания станет для «Додо пиццы» первой, агентству 2SHARP предстояло создать такую коммуникацию, которая осталась бы в памяти аудитории и имела крепкий линк с брендом. Поэтому в ролике все герои произносят слово «Додо» на разный манер и по разным поводам, так в ЗАГСе вместо «да» звучит «до», первое слово малыша тоже «додо».
Режиссером ролика стал известный рекламный режиссер Владилен Разгулин
Кампания состоит из ТВ, радио и olv роликов, а также наружной рекламы.
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Состав творческой группы:
2SHARP creative brand agency
Креативный директор — Максим Севастьянов
Руководитель творческой группы — Светлана Чугунова
Аккаунт-директор — Вера Некрашевич
Менеджер по стратегическому планированию — Александр Логинов
Black Tie Production
Режиссер — Владилен Разгулин
Оператор — Петр Братерский
Второй режиссёр — Эрика Леонтяк
Генеральный продюсер — Юлия Викентьева
DODO PIZZA
Михаил Чернышев — Маркетинг директор
Юлия Шевырева — Руководитель проекта
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