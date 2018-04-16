В Вороновской больнице возобновил работу детский стоматологический кабинет

Получить стоматологическую помощь теперь можно 7 дней в неделю. Фото: ГБУЗ «Вороновская больница»

В поликлинике Вороновской больницы возобновил свою работу детский стоматологический кабинет. Об этом сообщается на официальном сайте лечебного учреждения.

Теперь юные жители поселения Вороновское смогут своевременно получать квалифицированную стоматологическую помощь. Приём будет вести врач-стоматолог Ирина Севостьянова.

Режим работы детского стоматологического кабинета: понедельник, четверг с 8.00 до 14.00, вторник, среда и пятница с 14.00 до 20.00, в выходные дни приём осуществляется с 9.00 до 16.00.

Отметим, что теперь получить стоматологическую помощь в выходные дни могут и взрослые жители поселения. Время приёма так же с 9.00 до 16.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-916-340-45-77.