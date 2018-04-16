7 убойных киноисторий, в которых все пошло не так

Как ни старайся всё предусмотреть, что-нибудь все равно пойдет не так, как было задумано. Титр собрал 7 отличных фильмов, где все пошло совсем не по плану.

Смотри по сторонам

Смотри по сторонам

13-летний Люк безумно влюблен в свою няню, 18-летнюю Эшли. Она скоро переезжает, так что грядущее Рождество — его последняя попытка влюбить в себя роковую блондинку. У парня есть четкий план: надев маску и вооружившись дробовиком, его приятель Гаррет проникает в дом, а Люк, вооружившись отцовским пистолетом, спасает возлюбленную, чем завоевывает ее расположение. Но происходит непредвиденное Не дыши

Не дыши

Трое подростков из неблагополучных семей промышляют грабежами. Однажды им подкидывают наводку на слепого и одинокого ветерана войны, хранящего дома несколько сотен тысяч долларов. Такая сумма может раз и навсегда решить все их финансовые проблемы, и приятели решают рискнуть. Квест

Квест

Компания друзей отправляется в популярную квестовую комнату, где стены звукоизолированы, мобильные телефоны не работают, а один из актеров оказывается одержим демоном-убийцей. Помощи ждать неоткуда, и единственный шанс выбраться — разгадать все загадки и ребусы, скрытые в комнате. Бешеные псы Бешеные псы Большой босс Джо Кэбот собрал шестерых лучших криминальных элементов в стране, чтобы ограбить ювелирный магазин и выкрасть бриллианты стоимостью в миллионы долларов. Это должно было быть идеальное преступление. Но, как обычно, всё пошло не по плану. Карты, деньги, два ствола

Карты, деньги, два ствола

Четверо друзей придумывают план, как быстро и безболезненно получить кругленькую сумму: они собирают свои кровно заработанные 25 тысяч и направляются на подпольную игру в покер. Но мечтам друзей не суждено сбыться. После игры карточный долг парней в 10 раз превышает сумму, которую им удалось собрать, а на поиск денег дается всего неделя. Проект X: Дорвались

Проект X: Дорвались

В отсутствие родителей трое старшеклассников решают устроить вечеринку в доме одного из них. Случайная массовая рассылка приглашений приводит в дом свыше тысячи людей, желающих развлечься. Полный облом

Полный облом

Трое неудачников и полных профанов в криминальных делах задумывают шантаж. Дело верное: человек не хочет публичной огласки, доказательства есть и, вроде бы, всё «на мази». И вдруг из-за какой-то мелочи троица попадает в круговорот роковых событий.