Новикова (Герцер) Клара Борисовна

Дата рождения: 12 декабря 1946 года

Место рождения: Украина, Киев

Знак Зодиака: Стрелец

У Клары было тяжелое и голодное послевоенное детство. Отец-фронтовик требовал от девочки дисциплины и послушания. Мама решающего голоса в семье не имела, поэтому Кларе приходилось приспосабливаться к предлагаемым обстоятельствам патриархата. Зато все, что находилось вне дома — друзья, школа, драмкружок — были для девочки настоящей отдушиной. После окончания школы, Клара в тайне от отца поступила в Киевскую студию эстрадно-циркового искусства. Когда тайное стало явным, в семье случился скандал и начинающей артистке пришлось все бросить и уехать подальше от отчего дома — в Москву.

В столице Клара без особых проблем стала студенткой ГИТИСа, где снискала уважение однокурсников и любовь преподавателей. Ее участие на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады отметил сам Аркадий Райкин , который лично вручил ей главный приз. После окончания вуза Новикова стала артисткой Москонцерта, под крылом которого она выступала с комическими монологами собственного сочинения. Однако вскоре у нее появился постоянный автор Марьян Беленький. Знаменитый образ Тети Сони придумал для артистки именно он. Клара Новикова много гастролировала по стране в составе Москонцертовских бригад, а также стала часто появляться на советском ТВ со своими репризами. Публике очень нравились ее шуточные номера. В 1990-х годах Новикова наравне с другими российскими юмористами стала постоянной участницей программ «Аншлаг» Регины Дубовицкой и «Смехопанорамы» Евгения Петросяна . Также по приглашению Михаила Жванецкого она являлась актрисой Театра эстрадных миниатюр. В этот период Клара Новикова завоевала несколько престижных наград, таких как «Кубок Аркадия Райкина» и «Золотой Остап», а в 1997 году получила почетное звание Заслуженной артистки России.

Новикова и сегодня продолжает концертную и гастрольную деятельность, а также работает в труппе израильского театра «Гешер».

Личная жизнь Клары Новиковой

Первым мужем артистки был киевский музыкант Виктор Новиков , фамилию которого она носит до сих пор. Брак был неудачным и потому коротким. Вторым мужем Клары Новиковой стал спортивный журналист Юрий Зерчанинов (умер в сентябре 2009 г.). В этом браке родилась дочь Мария (1977 г.), которая тоже стала журналисткой. Мария подарила маме троих внуков — Льва (1998 г.), Анну (2002 г.) и Андрея (2008 г.)

Фильмография

роли в кино

1991 — Как это делалось в Одессе

1999 — Вы будете смеяться

2003 — Снежная королева

2004-2005 — Осторожно, Задов!

2005 — Королева бензоколонки 2 озвучивание

1975 — Дядя Фёдор, пёс и кот — кот Матроскин (в украинской версии мультфильма)

1984 — Подарок для слона — Обезьянка (в украинской версии мультфильма)

2003 — День радио — голос мамы Миши

2008 — День радио — голос мамы Михаила Натановича

прочее

1994 — Ералаш — учительница, переодевшаяся в цыганку

2009 — Роман Карцев . Я знаю, где зимуют раки

2009 — Бесконечный Ералаш

Библиография

2001 — Моя история