Новикова (Герцер) Клара Борисовна 

Дата рождения: 12 декабря 1946 года
Место рождения: Украина, Киев
Знак Зодиака: Стрелец
У Клары было тяжелое и голодное послевоенное детство. Отец-фронтовик требовал от девочки дисциплины и послушания. Мама решающего голоса в семье не имела, поэтому Кларе приходилось приспосабливаться к предлагаемым обстоятельствам патриархата. Зато все, что находилось вне дома — друзья, школа, драмкружок — были для девочки настоящей отдушиной. После окончания школы, Клара в тайне от отца поступила в Киевскую студию эстрадно-циркового искусства. Когда тайное стало явным, в семье случился скандал и начинающей артистке пришлось все бросить и уехать подальше от отчего дома — в Москву.
В столице Клара без особых проблем стала студенткой ГИТИСа, где снискала уважение однокурсников и любовь преподавателей. Ее участие на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады отметил сам Аркадий Райкин, который лично вручил ей главный приз. После окончания вуза Новикова стала артисткой Москонцерта, под крылом которого она выступала с комическими монологами собственного сочинения. Однако вскоре у нее появился постоянный автор Марьян Беленький. Знаменитый образ Тети Сони придумал для артистки именно он. Клара Новикова много гастролировала по стране в составе Москонцертовских бригад, а также стала часто появляться на советском ТВ со своими репризами. Публике очень нравились ее шуточные номера. В 1990-х годах Новикова наравне с другими российскими юмористами стала постоянной участницей программ «Аншлаг» Регины Дубовицкой и «Смехопанорамы» Евгения Петросяна. Также по приглашению Михаила Жванецкого она являлась актрисой Театра эстрадных миниатюр. В этот период Клара Новикова завоевала несколько престижных наград, таких как «Кубок Аркадия Райкина» и «Золотой Остап», а в 1997 году получила почетное звание Заслуженной артистки России.
Новикова и сегодня продолжает концертную и гастрольную деятельность, а также работает в труппе израильского театра «Гешер».
Личная жизнь Клары Новиковой
Первым мужем артистки был киевский музыкант Виктор Новиков, фамилию которого она носит до сих пор. Брак был неудачным и потому коротким. Вторым мужем Клары Новиковой стал спортивный журналист Юрий Зерчанинов (умер в сентябре 2009 г.). В этом браке родилась дочь Мария (1977 г.), которая тоже стала журналисткой. Мария подарила маме троих внуков — Льва (1998 г.), Анну (2002 г.) и Андрея (2008 г.)
Фильмография
роли в кино
1991 — Как это делалось в Одессе
1999 — Вы будете смеяться
2003 — Снежная королева
2004-2005 — Осторожно, Задов!
2005 — Королева бензоколонки 2 озвучивание
1975 — Дядя Фёдор, пёс и кот — кот Матроскин (в украинской версии мультфильма)
1984 — Подарок для слона — Обезьянка (в украинской версии мультфильма)
2003 — День радио — голос мамы Миши
2008 — День радио — голос мамы Михаила Натановича
прочее
1994 — Ералаш — учительница, переодевшаяся в цыганку
2008 — Аркадий Арканов. Рояль в кустах
2009 — Роман Карцев. Я знаю, где зимуют раки
2009 — Бесконечный Ералаш
Библиография
2001 — Моя история