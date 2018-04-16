В России открылся девятый музей Coca-Cola

В конце марта на заводе Coca-Cola HBC Россия в Истринском районе Московской области впервые открыл свои двери музей легендарного бренда. Здесь отражена его история, а также представлена коллекция фирменных бутылок и спортивной атрибутики, связанной с крупнейшими событиями из мира спорта.

Уже в середине апреля 2018 года все желающие смогут записаться на бесплатные экскурсии по заводу Coca-Cola HBC Россия в Истре, посетить новый музей и производственные цеха. Сделать это можно будет на сайте бренда.

В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа Истра, а также руководство Coca-Cola НВС Россия в лице директора по снабжению Захариаса Захариадиса, который подчеркнул: «Сегодня мы не только открыли новый музей, но и отметили 10-летие завода в Истринском районе Московской области. Мне приятно отметить, что свыше 60% сотрудников этого предприятия работают здесь с момента основания. Помимо обеспечения жителей Истринского района рабочими местами, мы вносим свой вклад и в другие аспекты социально-экономического развития Московской области».