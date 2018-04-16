Широта Бордо

Стараясь привлечь внимание потребителей, отечественные виноделы используют самые разные аргументы, иногда забавные.

Некоторые с гордостью сообщают, что их хозяйства находятся на широте Бордо. Прозрачно намекая, будто их собственные вина по крайней мере не хуже знаменитых во всем мире бордоских. Гляньте на ближайший глобус. На той же самой широте находятся еще и французские Альпы с горнолыжными курортами, и монгольская пустыня Гоби. Никакой виноград там никогда не культивировали, и вряд ли будут. Стало быть, сама по себе широта еще ни о чем не говорит. Зато принципиально важно уникальное для каждой местности сочетание природно-климатических обстоятельств — почва, вода, роза ветров. В этом смысле наша Кубань — к сожалению или к счастью — далеко не во всем соответствует французскому Бордо. Это азы виноградарства, виноделы не могут этого не знать. И зачем же они рассказывают нам эти географические сказки, никакого отношения к качеству их продукции не имеющие?

Информация вообще страшная сила, даже если это всего лишь несколько цифр на бутылочной этикетке. Ими обычно обозначают содержание алкоголя в вине — скажем, 11,0% или 12,5%. Будете в супермаркете, присмотритесь к полке с продукцией отечественных виноделов. Наверняка увидите не одну этикетку с указанием целого диапазона, типа «10–12% алк.» Как прикажете это понимать? Для кого-то 10% слабовато будет, а кому-то 12% — слишком крепкое. А что, производитель сам не знает, какой крепости напиток залил в бутылку? Не посчитал нужным замерить, и так сойдет? Не есть ли это откровенное пренебрежение нашими потребительскими интересами? Но ведь решение о покупке принимает покупатель, вот и решайте, отдать ли свой кровный рубль за такого кота в мешке.

А широта Бордо — это всего лишь географическая подробность. Никаких гарантий качества она не дает даже в этом знаменитом винодельческом регионе. Вы не поверите, но у французов тоже разные бывают вина.