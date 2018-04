Чорлука пожелал своей девушке победы на Евровидении-2018

Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука пожелал своей девушке и соотечественнице Франке Бателич победы на Евровидении-2018. Финал песенного конкурса в нынешнем году пройдет в Лиссабоне 12 мая. 32-летняя Бателич представит Хорватию с песней Crazy.

— Франка — большой талант, и я желаю ей успеха, — приводит life.ru слова Чорлуки. — Она с раннего детства занимается музыкой, для нее это дело жизни. Верю в победу Хорватии на Евровидении и надеюсь, что симпатии россиян будут с нами.

• H A P P Y B I R T H D A Y to my best friend and my main squeeze. 🐻 Through the good and the bad, through both winter and summer. ✨❤ @corlukav05_14 nek ti ova bude posebna. ✨❤ • #pusaboooook #ročkalica #32yearsyoung #frenkiveki #malopatetike #romantičnoponedjeljkom

