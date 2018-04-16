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Рассказы Веры Чаплиной послушали в одной из библиотек Кузьминок
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Рассказы Веры Чаплиной послушали в одной из библиотек Кузьминок 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Юные читатели библиотеки № 115 района Кузьминки вновь встретились в детском литературно-творческом клубе «Живая книга». Они послушали рассказы писателя и сценариста Веры Чаплиной, чьи книги о животных были переведены на множество языков и изданы не только в Советском союзе, но и за рубежом.
«Вера Чаплина всей душой любила животных, «общению» с которыми она посвятила много лет, — именно из работы в Московском зоопарке она черпала свое вдохновение. Вместе с детьми нами был прочитан рассказ «Обыкновенная кошка», проведена викторина и, конечно, не обошлось без творческой мастерской, в которой ребята сами создавали чудесные закладки «Веселый зоопарк», — отмечается в сообщении Централизованной библиотечной системы ЮВАО. (вт)
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