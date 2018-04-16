В 2018 году в России откроют более 30 детских технопарков

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Федеральную поддержку на открытие детских технопарков «Кванториум» на общую сумму в 2 млрд рублей в этом году получили 25 регионов. Еще восемь таких научных площадок создадут на средства самих регионов или внебюджетных источников, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Фонда новых форм развития образования Евгений Зак.

По его словам, на 1 января этого года открыли 51 «Кванториум» в 37 регионах. Общий (накопительный) охват детей составил 400 тыс., при этом 45 тыс. — это те, кто обучается на постоянной основе. «Кванториумы» учат детей работать в команде и призваны готовить молодые кадры по актуальным направлениям — от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

"В этом году еще 25 регионов уже получили федеральную поддержку, это почти 2 млрд рублей. Соответственно, мы ожидаем как минимум открытие 25 площадок ("Кванториумов") за счет средств федерального бюджета и, по нашим оценкам, порядка восьми площадок будут открыты без участия федерального бюджета", — отметил Зак.

Он уточнил, что, например, в этом году планируется открытие двух или трех «Кванториумов» в Крыму (Севастополе, Симферополе и Ялте или Евпатории). Кроме того, накопительный общий охват детей в этом году должен достичь, а возможно, даже превысить 1 млн При этом количество обучающихся на постоянной основе в детских технопарках должно составить 80-90 тыс. человек. Также Зак заметил, что в этом году появятся и первые мобильные вагоны-кванториумы, которые будут курсировать по регионам РФ.

"Мы ожидаем, что в Калининграде и еще в нескольких регионах первые вагончики, так мы их любя называем, уже поедут. В Калининграде два вагончика делают. Более того, мы ведем переговоры совместно с областью с Россотрудничеством о том, чтобы в каникулярное время этот вагончик, в том числе занимался гуманитарным сотрудничеством, чтобы мы могли зарубежным детям, например, в Прибалтике, показывать технологию «Кванториума», потому что она уникальна для мира", — добавил Зак.