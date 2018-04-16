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В Кузьминках пройдет встреча «Военной песни негасимый свет…»
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В Кузьминках пройдет встреча «Военной песни негасимый свет…» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Во вторник, 17 апреля, в ретро-клубе «Нескучный возраст» библиотеки № 115 района Кузьминки пройдет встреча «Военной песни негасимый свет…», посвященная тем авторам и исполнителям, которые в непростые для всех времена помогали людям сохранять надежду и идти вперед.
— Приходите к нам в гости, будет очень интересно и душевно! Мы вспомним песни на стихи Исаковского, Суркова, Лебедева-Кумача, Ошанина и других поэтов, вместе споем их, почитаем стихи, посмотрим видеопрезентацию и кадры видеохроники военных лет, — пояснил сотрудник библиотеки.
Встреча начнется в 14.00 по адресу: улица Федора Полетаева, дом 28. (вт)
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