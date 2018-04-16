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На площадке культурного центра района прошел «Тотальный диктант»
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На площадке культурного центра района прошел «Тотальный диктант» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Ежегодная международная акция по проверке грамотности состоялась на площадке культурного центра «Братеево» в субботу, 14 апреля.
Диктовать текст «Тотального диктанта» пригласили кинорежиссера, сценариста, актера театра и кино Олега Харитонова. Проверить свою грамотность вызвались получатели социальных услуг филиала «Братеево», воспитанники культурного центра района вместе с родителями, а также сотрудники учреждения.
Менеджер по культурно-массовому досугу центра Надежда Илюшина поделилась впечатлениями с нашей редакцией:
— В первую очередь отмечу, что все прошло без эксцессов: после собрания гостей мы рассказали о правилах проведения диктанта, раздали планшеты и ручки, а по завершении слаженно собрали работы и отправили их на проверку. Все посетители нашего центра остались крайне довольны во многом благодаря звездному гостю — с ним мы устроили отдельную фотосессию.
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