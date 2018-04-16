В Петербурге «Тотальный диктант» на «отлично» написали только 2% участников

Число участников «Тотального диктанта», написавших текст на «отлично», составило около 2% в Петербурге. Об этом сообщила председатель экспертной комиссии в городе Светлана Друговейко-Должанская на пресс-конференции в ТАСС. «Вчера мы закончили проверку по первому разу всех 10 тыс. участников. Мы можем примерно спрогнозировать количество работ, за которые будет поставлена оценка „отлично“. Примерно это будет около 2% от всех работ. Это вполне обычная цифра для каждого года», — отметила она.

В Петербурге диктант написало около 10 тысяч человек, а среди «диктаторов» — так организаторы называют диктующих тексты — были Михаил Боярский, Евгений Водолазкин, Светлана Сурганова и Марина Кацуба.

Напомним, «Тотальный диктант» — общественный проект, реализуемый силами активистов и волонтеров. Результаты большинства участников этого года появятся на сайте проекта после 18 апреля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.