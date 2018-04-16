Райский уголок. Как живут люди на маленьком острове посреди Рыбинского моря

Все мы рано или поздно устаём от городской суеты, столпотворения в магазинах и общественном транспорте, нудной и тяжёлой работы. И хочется уехать куда-нибудь в уединённое и тихое местечко и жить там неторопливо и счастливо, в гармонии с природой и самим собой.

Оказывается, подобное место в Ярославской области есть — это Юршинский остров в Рыбинском море. А вот насколько легка и увлекательна жизнь островитян, мы расспросили Любовь Вилянскую, которая переехала туда жить со своей семьёй из Москвы.

Невероятно романтично

Любовь Вилянская: У мужа в этих краях рос отец, каждое лето они проводили у родственников в Рыбинске, поэтому места почти родные. Однажды муж увидел объявление о продаже дома и решил, что дом на острове — самое то. И купил старую полуразвалившуюся избу под снос. Они с отцом увлекаются парусным спортом, сами построили парусный катамаран, поэтому хотелось жить рядом с «большой водой».

Я приехала к Лёше в гости, мы были просто коллегами, но с той поездки больше не расставались. Стали ездить сюда на все выходные и праздники. Неделю с утра до вечера на работе, а в субботу ещё засветло ехали на остров. В понедельник рано утром отправлялись обратно — прямиком в Москву, в офис, и всё это было невероятно романтично. На острове разбирали дом, разгребали участок.

Приезжали и работали, работали, работали, а потом замертво падали спать. Но физическая работа была тогда в радость. Неделю сидишь в офисе, а потом душу отводишь, тело своё чувствуешь, результат видишь, мечтаешь, осмысливаешь. Никакой гонки, тишина, спокойствие, вот она — настоящая жизнь, простая и незамысловатая. Сами не заметили, как свадьбу сыграли.

Когда сыну было уже 9 месяцев, приехали на остров с началом сезона, да так и остались на нём — я отказалась возвращаться в город. Муж продолжал работать в Москве, боясь оставлять семью без постоянного дохода. Но уже к осени мы всё взвесили и приняли решение, которое умом сложно понять, но душа и сердце ликовали: муж оставил работу, и теперь уже мы все вместе стали жить на острове. Вернули съёмное жильё хозяевам и стали жить в своём доме.

— В городе у вас не было квартиры?

— Мы с мамой переехали в Россию из Казахстана после распада СССР в статусе вынужденных переселенцев, так вот с тех пор у меня никогда не было своего жилья, только бесконечное кочевание по съёмным квартирам. А муж кочевал со времён учёбы в институте, сначала в Воронеже, потом в Москве.

Всё, что мы откладывали на ипотеку, решили вложить в нашу будущую жизнь на земле. Правда, оказалось, что было у нас не так много. Обустройство с нуля — дело не из дешёвых, хотя сама жизнь в разы экономичнее.

Так и стали жить, дав себе ровно год на обустройство, организацию места для труда и заработка. Только силы не рассчитали: есть четыре руки, но две из них постоянно заняты малышом. Через год место для работы не было готово, зато следующей осенью у нас украли и мотоблок, и лодку с мотором, оставив нас вообще «без рук и без ног». Деньги к тому времени закончились, и было совсем непонятно, как жить дальше.

Выручили друзья. Наверное, они тогда верили в нас больше, чем мы сами, наблюдая нашу историю со стороны. Не дали опустить руки и всем миром помогли возместить украденное. Мы остались на острове. Когда в тебя верят, просто невозможно отступить от начатого. Сейчас мы живём тут уже три с половиной года, здесь родилась доченька, и нас теперь четверо.

Свобода и радость

— Почему эта территория оказалась незатопленной, когда создавалось Рыбинское водохранилище?

— До затопления это был полуостров, немного выше по уровню окружавших его пойменных лугов, которые и оказались под водой. До революции тут стояли две барские усадьбы, жили и мотовки-помещицы, и воодушевлённые землевладельцы-аристократы, художники и коллекционеры. Потом создали колхоз, а позже, как и везде, начались разруха и запустение. Исчезли небольшая фабрика по изготовлению ящиков, начальная школа, фельдшерский пункт, дом культуры, пекарня, два магазина, пастбища для бычков на откорм в летние месяцы, паром, который ходил каждые полчаса…

Сейчас от всего этого остался только пассажирский кораблик, соединяющий остров с «большой землёй» с мая по октябрь и перевозящий немногочисленных дачников и грибников.

— Что есть на острове для райской жизни?

— Есть тишина, которой так не хватает в любом другом месте. Тишина и уединение, о которых современный человек может только мечтать, которые дают возможность слышать себя и идти своим путём, а не бежать туда, куда гонят.

Есть земля, на которой можно растить здоровую еду, чистый воздух, которым не надышаться. Идеально белый снег по самый пояс до апреля месяца. Мы даже не запрещаем детям его есть, я и сама балуюсь. (Смеётся).

А какой простор, радость и гармония окружающего мира! И я искренне верю, что именно эти сокровища современной жизни помогут нашим детям с рождения впитать в себя красоту мира, понимать природу человека в его естественной среде так, как оно было задумано.

А ещё тут есть свобода и радость труда. Я до сих пор удивляюсь и открываю для себя — насколько разнообразными вещами может заниматься человек!

В школу на лодке

— Чем островитяне зарабатывают на жизнь?

— Постоянных жителей у нас около 35 человек, в основном это пенсионеры. Остальные приезжают в летний сезон. Как таковой работы тут нет. У всех свои огороды, люди растят и заготавливают себе продукты на весь год. Кто-то держит коров, кто-то шабашит по строительству, кто-то — на заготовке дров, перевозке людей или грузов…

Мой муж примерно год работал в городе. Но когда у меня появилась возможность опять выйти из декрета на часть ставки удалённо, он вернулся благоустраивать наше хозяйство.

— Как дети ходят в школу?

— Кроме нас дети есть ещё только в одной семье. Наши пока маленькие, старшему летом будет пять, младшей — два.

А вот в другой семье дети — школьники. Ездят в школу на материк на лодке, мать на вёслах. В сильную волну, ветер и дождь, особенно осенью, часто приезжают вымокшие, болеют потом… Во время разлёдицы, когда становится или сходит лёд, берут освобождение от занятий, учатся дома. Мы начали возить старшего в город на музыку, в хор. Но это когда погода и дорога позволяют. Я не сильно переживаю насчёт раннего развития. Жизнь на земле, в своём доме — сама по себе невероятно развивающая среда. Дети свободны, они дома, в безопасности, трудятся с нами или занимаются «своими делами». Лёва помогает отцу на стройке, везде во всех делах с нами. И это такое разнообразие реальных осознанных и понятных занятий со своим результатом, что никакое искусственное развитие и рядом не стояло. Приезжала подруга из Москвы, окинула взглядом наш двор и говорит: «Да у вас ведь тут сплошное вальдорфское пространство и всё эко! Ты знаешь, сколько в Москве люди платят за такую среду?!»

Но станут постарше, конечно, нужны будут и кружки, и секции, будем думать. Сейчас популярным становится домашнее обучение. Есть очень хорошие методики классического русского образования взамен тех бесконечных экспериментов, которые проводятся в школах. Интернет позволяет научиться чему угодно, и это наш шанс. Кстати, мы сами так осваиваем и огородничество, и строительство, и рукоделие, и воспитание детей, и даже воспитание себя. Интернет открывает все горизонты. Зимой вот муж занимался на он-лайн курсах в американском университете, подтягивал ещё один язык программирования.

Предначертание

— А если вдруг понадобится врач?

— Стараемся не болеть. Стали гораздо внимательнее к себе. Начинаешь слышать малейшие знаки своего организма — усталость, потянул что-то, застудил. И своевременно стараешься принять меры — сбавить нагрузку, поспать лишний часик днём, попить травку какую… Звучит странно, но это позволяет предупредить многие серьёзные проблемы и сэкономить время и деньги на лечение. Стараемся обходиться натуральными средствами. Например, который год готовим замечательный сосновый сироп из молодых шишек. Он очень выручает нас во время простуды, да и просто для укрепления иммунитета хорош.

На крайний случай у нас выстроилась схема оперативного оказания помощи, вызова спасателей, которые по любой дороге могут привезти к нам доктора. Службы ГО и ЧС, МЧС , здравоохранения в последнее время прониклись к нашему непростому месту обитания и всегда идут нам навстречу, стараются помочь, за что им большое спасибо!

— Что вы едите, ведь магазинов поблизости нет?

— За эти три года мы разбили неплохой огород, стали сажать картошку в поле, построили теплицу. Делаем овощные и ягодные заготовки, соки, компоты, запасаем грибы и ягоды из леса. Стараемся максимально обходиться своей пищей, в которой точно уверены и которую не надо везти с материка. Иван-чай заготавливаем, научились печь хлеб на закваске в русской печке, делаем свою тушёнку, колбасу, варим сыр, это всё возможно. Крупы, масло растительное и всё остальное покупаем в городе. У нас нет каких-то особых претензий к питанию, максимально стараемся делать домашнее, чтобы детки здоровые росли.

— Каким вы видите будущее вашего острова, к примеру, лет через 20?

— Мы и на год вперёд не загадываем, так быстро всё меняется и так мало в нас опытной прозорливости. Но нам кажется, что остров останется по-прежнему уголком тишины, уединения и благодати, такое у него предназначение. Так ему предначертано.