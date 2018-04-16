Танцоры из «ЭПИ» на Стандартной приняли участие в окружном смотре-конкурсе

Воспитанники музыкально-эстетического центра «ЭПИ» на Стандартной улице приняли участие в смотре-конкурсе творческих коллективов клубов и центров, работающих по месту жительства в Северо-Восточном округе столицы. Как сообщила заместитель директора учреждения Ольга Логвиненко, просмотровый этап открыли танцоры.

— Разнообразные и яркие костюмы, взволнованные лица конкурсантов и родителей, широкий возрастной аспект конкурса — все это предстоит увидеть зрителям и членам профессионального жюри. Кроме хореографии, участники представили вокал, оригинальный жанр, театр, художественное слово, прикладное творчество и изобразительное искусство. Танцоры нашего центра сегодня показали, на что они способны и получили одобрительные отзывы членов жюри. Будем ждать общих результатов, — уточнила Ольга Логвиненко.

Напомним, музыкально-эстетический центр «ЭПИ» находится по адресу: ул. Стандартная, д. 23, корп. 1. (вт)