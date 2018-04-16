Ещё
День освобождения узников концлагерей отметили в центре соцобслуживания Савеловского
Далее:
Читайте также:
Ещё

День освобождения узников концлагерей отметили в центре соцобслуживания Савеловского 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Просветительскую программу «Мы помним…» провели для посетителей отделения дневного пребывания филиала «Савеловский» территориального центра соцобслуживания «Беговой». Мероприятие было приурочено к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом рассказала директор филиала Татьяна Черных.
— В ходе программы получателям социальных услуг был продемонстрирован документальный фильм об узниках фашистских концлагерей, — поделилась Черных.
Адрес филиала «Савеловский» ТЦСО «Беговой»: ул. 1-я Хуторская, д. 5а. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Пасхальные мастер-классы провели в центре соцпомощи семье и детям вблизи Савеловского Участники мастер-класса в Савеловском освоили технику плетения мандалы Подопечные центра соцобслуживания Савеловского побывали в Музее Востока
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Команду КВН из НАТО показали Путину
Что стало с популярными группами и певцами 90-х
«Парфюмер» и «Имя розы» станут сериалами1
Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple4
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение