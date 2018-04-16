День освобождения узников концлагерей отметили в центре соцобслуживания Савеловского

Просветительскую программу «Мы помним…» провели для посетителей отделения дневного пребывания филиала «Савеловский» территориального центра соцобслуживания «Беговой». Мероприятие было приурочено к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом рассказала директор филиала Татьяна Черных.

— В ходе программы получателям социальных услуг был продемонстрирован документальный фильм об узниках фашистских концлагерей, — поделилась Черных.

Адрес филиала «Савеловский» ТЦСО «Беговой»: ул. 1-я Хуторская, д. 5а. (мю)