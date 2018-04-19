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«Космическую» викторину провели в библиотеке на Привольной
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«Космическую» викторину провели в библиотеке на Привольной 

Управа района Выхино-Жулебино 19 апреля 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Гости библиотеки № 108 района Выхино-Жулебино 12 апреля совершили виртуальное «путешествие к звездам», посвященный Дню космонавтики.
«Посетители услышали рассказ об истории освоения космоса о том, что 12 апреля 1961 года российский космонавт Юрий Гагарин открыл людям путь в небесное пространство, об устройстве Вселенной и о Солнечной системе. Огромный интерес вызвала презентация, посвященная животным-космонавтам», — говорится на сайте учреждения.
В конце «путешествия» ребята ответили на вопросы увлекательной викторины, разгадали кроссворд и приняли участие в квесте. (вт)
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