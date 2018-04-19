«Космическую» викторину провели в библиотеке на Привольной

Гости библиотеки № 108 района Выхино-Жулебино 12 апреля совершили виртуальное «путешествие к звездам», посвященный Дню космонавтики.

«Посетители услышали рассказ об истории освоения космоса о том, что 12 апреля 1961 года российский космонавт Юрий Гагарин открыл людям путь в небесное пространство, об устройстве Вселенной и о Солнечной системе. Огромный интерес вызвала презентация, посвященная животным-космонавтам», — говорится на сайте учреждения.

В конце «путешествия» ребята ответили на вопросы увлекательной викторины, разгадали кроссворд и приняли участие в квесте. (вт)