Про космос поговорили в одной из библиотек Выхина-Жулебина

Познавательная программа «Путешествие по неизведанным планетам», посвященная Дню Космонавтики, состоялась в библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино. Она позволила ребятам не только проявить свои знания, но и обогатить свою эрудицию новыми познаниями.

— Кроме этого, мы выбрали книги для детей, где собраны самые любопытные факты и научные теории о Вселенной. Мы узнали о прекрасных звездах, удивительных планетах, загадочных черных дырах, прошлом и будущем Вселенной, — пояснил один из сотрудников библиотеки.

По его словам, секреты, которые таит в себе космос, настолько притягательны для детей, что многие из них мечтают стать астронавтами. (вт)