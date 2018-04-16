Дуэт Булата Макаева и Валентины Первушиной выступит в Алтуфьеве

Концерт исполнителей романсов и песен современных композиторов Булата Макаева и Валентины Первушиной состоится 18 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова.

— Прозвучат произведения советских авторов о любви, весне и красоте, популярные мелодии из кинофильмов, — уточнила Светлана Астапова.

Напомним, центр соцобслуживания «Алтуфьевский» расположен по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Начало в 13.30. (вт)