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Дуэт Булата Макаева и Валентины Первушиной выступит в Алтуфьеве
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Дуэт Булата Макаева и Валентины Первушиной выступит в Алтуфьеве 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Концерт исполнителей романсов и песен современных композиторов Булата Макаева и Валентины Первушиной состоится 18 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова.
— Прозвучат произведения советских авторов о любви, весне и красоте, популярные мелодии из кинофильмов, — уточнила Светлана Астапова.
Напомним, центр соцобслуживания «Алтуфьевский» расположен по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Начало в 13.30. (вт)
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