Ирина Горбачева посмотрела свысока на Павла Деребянко

Здесь могли быть фотографии Аллы Пугачевой . Примадонну очень ждали, но она так и не приехала, хотя была заявлена в списке гостей. Но в этот вечер дефицита в ярких личностях не было. Как, впрочем, в улыбках и шутках. «Это вас случайно не Валерий Сюткин одевал»? — спросили журналисты у андрея Смолякова, который пришел на премьеру в желтых ботинках. Но стоявший рядом режиссер Николай Лебедев пресек модный трибунал, заметив, что у Смолякова проблем с подбором образа нет, поскольку его супруга — профессиональный художник по костюмам.

Ирина Горбачева из тех девушек, кто может смотреть на мужчин свысока в прямом смысле. Вполне возможно, что некоторые коллеги-мужчины из-за этого свойства Ирины фотографируются вместе с актрисой с осторожностью. Но Павла Деревянко разница в росте совершенно не смущает.

Появление на разных мероприятиях Федора Бондарчука Паулины Андреевой проходят по одинаковому сценарию. Пара появляется, терпеливо позирует фотографам и удаляется, не проронив ни слова под громкие возгласы: «Когда же все-таки свадьба?» Так было и на этот раз. Приветливые лица, хорошая одежда и никаких комментариев на интересующую всех хроникеров тему.

Николай Лебедев в этот вечер больше напоминал рок-звезду, чем режиссера-перфекциониста. Настроение у Николая было великолепным. Можно предположить, что через темные стекла очков мир выглядит лучше, чем в естественном виде.

Как известно, для съемок в фильме «Я худею» Александра Бортич поправилась на двадцать килограммов. И вот эти самые килограммы куда-то исчезли. Если Алена Долецкая и Анна Вельмакина сделали Саше комплимент, то актриса его заслужила.