Встречи с писателями, квесты и спектакли: что готовит «Библионочь»–2018 

С 21 на 22 апреля на площадках учреждений департамента культуры Москвы в седьмой раз пройдет Всероссийская «Библионочь». Акция объединяет сотни творческих людей, а программу формируют совместно с жителями в рамках проекта «Активный гражданин».
В этом году «Библионочь» в Москве приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева (1818-1883). Главной темой акции станет извечный конфликт поколений, актуальный в нашу эпоху смены коммуникационных технологий, подходов к чтению и образованию.
Общий старт акции будет дан в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева в 18:00. Здесь пройдет танцевальный бал, флешмоб, выставки, экскурсии, встречи с кинорежиссером, художественным режиссером театра «Модерн» Юрием Грымовым, писателем Виктором Ерофеевым, киноведом, кинокритиком Вячеславом Шмыровым, и многое другое.
В акции примут участие все городские публичные библиотеки, часть из которых продлит время работы, подготовив для посетителей вечерние мероприятия, а девять библиотек будут открыты до 06:00. Всего в библиотеках Москвы пройдет более двух тысяч мероприятий, в том числе более 100 встреч с писателями, более 150 мастер-классов, около 30 спектаклей, большое количество квестов, музыкальных концертов и читок.
В 22-х столичных детских библиотеках пройдет мероприятие «Время волшебных сказок» в рамках программы «Библиосумерки». В этот вечер в детских библиотеках ребята будут общаться со сказкой, а потом делиться впечатлениями с помощью рисунков и других поделок (они станут основой для создания в библиотеках сборных «Книг сказок», которые будут выставлены в мае в детском городе мастеров «Мастерславль»).
В акции примут участие более 30 культурных центров, а также музеи и галереи: Литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Галерея Ильи Глазунова, Государственный музей В. В. Маяковского и Объединенные «Выставочные залы Москвы»,
Акцию «Библионочь» в очередной раз поддержат крупные книжные магазины, такие как «Библио-глобус», «Лабиринт», «Москва». Торговый Дом «Библио-глобус» подготовит для участников специальные условия: при предъявлении читательского билета посетители получат накопительную дисконтную карту, которая даст скидку до 25% на все товары магазина и подарочные сертификаты, а Московский Дом книги организует квест по мотивам серии книг про Гарри Поттера. «Лабиринт» подготовит пять тысяч флаеров со скидкой и подарочные сертификаты.
На площадках библиотек пройдет серия встреч с писателями: Гузель Яхиной в Библиотеке им. Некрасова, Игорем Сидом в Библиотеке искусств им. Боголюбова, веб-встреча с Евгением Водолазкиным в библиотеке №9 им. Н. В. Гоголя, с Ладой Кутузовой в библиотеке №150, с Андреем Рубановым в библиотеке №209 им. А. Н. Толстого, с режиссером «Ералаша» Борисом Грачевским в библиотеке №152, с главным редактором "Литературной газеты" Максимом Замшевым в Библиотеке искусств им. Боголюбова. А в Библиотеке им. Л. Н. Толстого №136 пройдет публичная лекция главного археолога музея-заповедника «Московский Кремль» Татьяны Пановой. В Библиотеке №67 можно будет встретиться с режиссером Виктором Гинзбургом и продюсером Иваном Засурским, которые расскажут о новом фильме Empire V.
Специальным подарком для участников акции станет «погружение» в виртуальную реальность (трехмерные ролики по технологии VR) по рассказу «Бежин луг» из цикла «Записки охотника» и по повести «Вешние воды», с участием известных актеров Юрия Колокольникова и Аглаи Тарасовой.
21 апреля на Страстном бульваре откроется выставка «Поэты на Страстном» — художественный фотопроект фотографа Сергея Жаркова и Русского ПЕН-центра, посвященный 30 современным московским поэтам.