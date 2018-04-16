Встречи с писателями, квесты и спектакли: что готовит «Библионочь»–2018

С 21 на 22 апреля на площадках учреждений департамента культуры Москвы в седьмой раз пройдет Всероссийская «Библионочь». Акция объединяет сотни творческих людей, а программу формируют совместно с жителями в рамках проекта «Активный гражданин».

В этом году «Библионочь» в Москве приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева (1818-1883). Главной темой акции станет извечный конфликт поколений, актуальный в нашу эпоху смены коммуникационных технологий, подходов к чтению и образованию.

Общий старт акции будет дан в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева в 18:00. Здесь пройдет танцевальный бал, флешмоб, выставки, экскурсии, встречи с кинорежиссером, художественным режиссером театра «Модерн» Юрием Грымовым, писателем Виктором Ерофеевым , киноведом, кинокритиком Вячеславом Шмыровым , и многое другое.

В акции примут участие все городские публичные библиотеки, часть из которых продлит время работы, подготовив для посетителей вечерние мероприятия, а девять библиотек будут открыты до 06:00. Всего в библиотеках Москвы пройдет более двух тысяч мероприятий, в том числе более 100 встреч с писателями, более 150 мастер-классов, около 30 спектаклей, большое количество квестов, музыкальных концертов и читок.

В 22-х столичных детских библиотеках пройдет мероприятие «Время волшебных сказок» в рамках программы «Библиосумерки». В этот вечер в детских библиотеках ребята будут общаться со сказкой, а потом делиться впечатлениями с помощью рисунков и других поделок (они станут основой для создания в библиотеках сборных «Книг сказок», которые будут выставлены в мае в детском городе мастеров «Мастерславль»).

В акции примут участие более 30 культурных центров, а также музеи и галереи: Литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Галерея Ильи Глазунова , Государственный музей В. В. Маяковского и Объединенные «Выставочные залы Москвы»,

Акцию «Библионочь» в очередной раз поддержат крупные книжные магазины, такие как «Библио-глобус», «Лабиринт», «Москва». Торговый Дом «Библио-глобус» подготовит для участников специальные условия: при предъявлении читательского билета посетители получат накопительную дисконтную карту, которая даст скидку до 25% на все товары магазина и подарочные сертификаты, а Московский Дом книги организует квест по мотивам серии книг про Гарри Поттера . «Лабиринт» подготовит пять тысяч флаеров со скидкой и подарочные сертификаты.

Аглаи Тарасовой. Специальным подарком для участников акции станет «погружение» в виртуальную реальность (трехмерные ролики по технологии VR) по рассказу «Бежин луг» из цикла «Записки охотника» и по повести «Вешние воды», с участием известных актеров Юрия Колокольникова