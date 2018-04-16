«Октава» впервые представила продукцию на выставке Musikmesse

Тульский завод «Октава» впервые принял участие в международной специализированной выставке музыкальных инструментов, технического обеспечения и аксессуаров, которая прошла с 11 по 14 апреля во Франкфурте-на-Майне. Предприятие представило свои лучшие разработки на международном мероприятии с целью повышения узнаваемости нового бренда и расширения партнерской сети.

Помимо производителей музыкального оборудования в Musikmesse принимают участие профильные ассоциации, учебные заведения, продюсерские центры, звукозаписывающие студии и другие компании, работающие в музыкальной индустрии и шоу-бизнесе. Участие в масштабных и ключевых для отрасли мероприятиях — один из важных результатов маркетинговой работы новой команды предприятия.

«Подобные мероприятия помогают качественно влиять на развитие индустрии в целом, поскольку постоянный диалог между производителями и дистрибьюторами, а также другими участниками рынка — залог дальнейшей совместной продуктивной работы. Участие «Октавы» в специализированных международных выставках способствует повышению узнаваемости нового бренда, расширению партнерской сети и, соответственно, увеличению количества новых контрактов и объемов продаж», — отметил генеральный директор ПАО «Октава» Александр Веселов

В составе экспозиции «Октавы» — вся линейка выпускаемых микрофонов: конденсаторные, ламповые, ленточные, динамические, электретные — МКЛ-111, МКЛ-112, МКЛ-5000, МК-012, МК-012-01, МК-105, МК-220, МК-319, МКЭ-204У, МЛ-52-02. Особый интерес традиционно вызвали флагманские модели, в том числе премиальный ламповый микрофон МКЛ-112.

«Октава» — это бренд с богатой историей, известный по всему миру. Выставка продемонстрировала высокий интерес к нему со стороны зарубежных заказчиков, что однозначно указывает на необходимость дальнейшего развития экспортных продаж. Мы планируем в этом году усилить присутствие на европейском рынке, что еще больше укрепит позиции «Октавы» в качестве ведущего мирового производителя профессионального студийного оборудования», — подчеркнула директор по маркетингу ПАО «Октава» Любовь Стальнова. Компания провела переговоры с потенциальными партнерами. В частности, достигнуты договоренности с крупнейшей сетевой розничной сетью Thomann.de о продвижении продукции предприятия.