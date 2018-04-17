Появилось видео сноса льдом на Волге дебаркадера-ресторана с людьми

В сети появилось видео происшествия в Самаре, где ледовые массы на Волге снесли два дебаркадера, на одном из которых находился ресторан.

«Шел сильный поток льда. Быстрый. Он просто снес эти дебаркадеры. Мужчина пытался успеть сбежать на берег с плавучей платформы, но не успел — вернулся обратно», — рассказали очевидцы, передает 63.ru.

Лед сорвал дебаркадер, который был незаконно установлен около бассейна, сообщает ТРК «Терра» со ссылкой на пресс-службу ЦСК ВВС. В момент происшествия на обоих дебаркадерах были люди, они не пострадали. Впоследствии дебаркадеры отбуксировали в безопасное место с помощью теплоходов.

В понедельник СМИ сообщали о том, что в Самаре по Волге уплыл ресторан «Старая пристань», расположенный на дебаркадере в историческом центре города на Ульяновском спуске.