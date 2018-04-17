О прославленном полководце Александре Невском поговорят в библиотеке на Онежской 

В среду, 18 апреля, в библиотеке № 44 на Онежской для юных гостей пройдет познавательное мероприятие «Победа на Чудском озере». Об этом сообщила заведующая учреждением Светлана Зайцева.
— Мы поговорим о прославленном полководце Александре Невском. Вспомним легендарную битву на Чудском озере с немецкими рыцарями, — рассказала Светлана Зайцева.
Начало мероприятия в 16.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. Возрастные ограничения отсутствуют.
Напомним, библиотека № 44 находится по адресу улица Онежская, дом 17, корпус 4. (ео)