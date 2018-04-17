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О прославленном полководце Александре Невском поговорят в библиотеке на Онежской
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О прославленном полководце Александре Невском поговорят в библиотеке на Онежской 

Управа района Головинский города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В среду, 18 апреля, в библиотеке № 44 на Онежской для юных гостей пройдет познавательное мероприятие «Победа на Чудском озере». Об этом сообщила заведующая учреждением Светлана Зайцева.
— Мы поговорим о прославленном полководце Александре Невском. Вспомним легендарную битву на Чудском озере с немецкими рыцарями, — рассказала Светлана Зайцева.
Начало мероприятия в 16.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. Возрастные ограничения отсутствуют.
Напомним, библиотека № 44 находится по адресу улица Онежская, дом 17, корпус 4. (ео)
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