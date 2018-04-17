О прославленном полководце Александре Невском поговорят в библиотеке на Онежской

В среду, 18 апреля, в библиотеке № 44 на Онежской для юных гостей пройдет познавательное мероприятие «Победа на Чудском озере». Об этом сообщила заведующая учреждением Светлана Зайцева.

Начало мероприятия в 16.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. Возрастные ограничения отсутствуют.

Напомним, библиотека № 44 находится по адресу улица Онежская, дом 17, корпус 4. (ео)