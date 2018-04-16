Вблизи Рязанского состоится вечер памяти советской актрисы Людмилы Ивановой

В Культурном центре «Москвич», который расположен недалеко от Рязанского, 20 апреля состоится вечер памяти советской и российской актрисы Людмилы Ивановой

«Ведущие вечера — заслуженный художник России Иван Миляев , сын артистки, и режиссер Оксана Цехович . В мероприятии примут участие студенты и коллеги Ивановой», — сказано в сообщении пресс-службы учреждения.

Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации на сайте центра.

Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)