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Вблизи Рязанского состоится вечер памяти советской актрисы Людмилы Ивановой
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Вблизи Рязанского состоится вечер памяти советской актрисы Людмилы Ивановой 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
В Культурном центре «Москвич», который расположен недалеко от Рязанского, 20 апреля состоится вечер памяти советской и российской актрисы Людмилы Ивановой.
«Ведущие вечера — заслуженный художник России Иван Миляев, сын артистки, и режиссер Оксана Цехович. В мероприятии примут участие студенты и коллеги Ивановой», — сказано в сообщении пресс-службы учреждения.
Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации на сайте центра.
Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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