Кадеты из Лосинки прошли торжественным маршем у Музея Победы в День космонавтики

Кадеты из Лосинки, учащиеся школы № 1381, приняли участие в ежегодном городском конкурсе «Смотр строя и песни. Марш Победителям!». Он проходил в День космонавтики у стен Музея Победы.

— Всего в конкурсе, который проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта, участвуют более 1,5 тысяч семиклассников, — говорит редактор информационного центра ФГБУК «Музей Победы» Юлия Григорьева

А награждение победителей в номинациях «Лучшее исполнение песни», «Лучшая строевая выучка», «Общекомандное первенство» состоится в преддверии Дня Победы, 5 мая. (иб)