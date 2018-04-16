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Кадеты из Лосинки прошли торжественным маршем у Музея Победы в День космонавтики
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Кадеты из Лосинки прошли торжественным маршем у Музея Победы в День космонавтики 

Управа района Лосиноостровский 13 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Кадеты из Лосинки, учащиеся школы № 1381, приняли участие в ежегодном городском конкурсе «Смотр строя и песни. Марш Победителям!». Он проходил в День космонавтики у стен Музея Победы.
— Всего в конкурсе, который проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта, участвуют более 1,5 тысяч семиклассников, — говорит редактор информационного центра ФГБУК «Музей Победы» Юлия Григорьева.
А награждение победителей в номинациях «Лучшее исполнение песни», «Лучшая строевая выучка», «Общекомандное первенство» состоится в преддверии Дня Победы, 5 мая. (иб)
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